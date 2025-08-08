Die Q2/H1 2025-Zahlen von Leifheit lagen im Rahmen der vorläufigen Ergebnisse. Der Q2-Umsatz ging um 13.6% yoy auf EUR 59.7m zurück, belastet durch die schwache Non-Food-Nachfrage, die Insolvenz des Handelspartners Blokker und Anpassungen im Produktsortiment. Im ersten Halbjahr sank der Umsatz um 8.6% yoy auf EUR 123.4m; Deutschland zeigte sich mit -5.6% relativ robust, während die CEE-Märkte stärker betroffen waren. Das EBIT fiel auf berichtete EUR 2.0m, belastet durch einmalige Konsolidierungskosten in Höhe von EUR 1.8m; das bereinigte EBIT erreichte EUR 3.8m. Trotz Gegenwinds bei Volumen und Währungen verbesserte sich die bereinigte Bruttomarge um 90bps auf 45.3%, gestützt durch höhere Produktionseffizienz und einen profitableren Produktmix. Die laufenden Transformationsmaßnahmen sollen die Margen bis GJ26 weiter steigern. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Unterstützt durch eine solide Bilanz, EUR 22.5m Liquidität und eine Dividendenrendite von über 8% bekräftigen wir unser BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 23.00. Nehmen Sie an unserem Roundtable am 13. August teil und erhalten Sie Einblicke von CEO und CFO. Registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2025-08-13-14-00/LEI-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag
© 2025 AlsterResearch