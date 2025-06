BRUKINSA plus Venetoclax zeigte in Arm D der SEQUOIA-Studie hohe Ansprechraten und ein günstiges Sicherheitsprofil bei allen CLL-Patiententypen, einschließlich Patienten mit hohem Risiko aufgrund einer del(17p)-Mutation

Bei der 5-Jahres-Nachuntersuchung der SEQUOIA-Arm-C-Studie zeigte BRUKINSA als Monotherapie bei schwer zu behandelnden Patienten mit del(17p)-CLL im Vergleich zu historischen Daten einen anhaltenden Vorteil hinsichtlich der Gesamtüberlebenszeit (OS) und des progressionsfreien Überlebens (PFS).

BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, wird heute neue Daten aus den Kohorten Arm C und D der zulassungsrelevanten globalen Phase-3-Studie SEQUOIA mit BRUKINSA (Zanubrutinib) vorstellen. Die Ergebnisse unterstreichen die starke und konsistente Wirksamkeit von BRUKINSA bei allen CLL-Patiententypen, einschließlich Patienten mit Hochrisikomutation. Diese Daten werden in zwei kurzen Vorträgen auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago, Illinois, vorgestellt.

Die Daten aus Arm D der SEQUOIA-Studie zeigen, dass die Behandlung mit BRUKINSA plus Venetoclax das Potenzial hat, das progressionsfreie Überleben und die tiefgreifenden und dauerhaften Gesamtansprechraten bei CLL-Patienten in der Erstlinienbehandlung zu verbessern, einschließlich Patienten mit einem Hochrisiko-Mutationsstatus. Die beste Rate der nicht nachweisbaren minimalen Restkrankheit (uMRD) im peripheren Blut bei einer Sensitivität von 10-4 betrug 59 %. Diese in Arm D beobachteten Wirksamkeitsergebnisse stehen trotz des hohen Anteils an Hochrisikopatienten im Einklang mit aktuellen Studien mit fester Behandlungsdauer bei fitteren, gesünderen Patientengruppen. Darüber hinaus konnten 11 Patienten in Arm D die Behandlung vorzeitig abbrechen, da sie die uMRD-gesteuerten Abbruchkriterien erfüllten, und 9 Patienten befinden sich weiterhin in anhaltender klinischer Remission mit anhaltender uMRD (1 Patient brach die Studie während der klinischen Remission ab), sodass sie ohne Behandlung bleiben können. Bei Patienten ohne del(17p)- und TP53-Mutationen erreichten 43 bis Zyklus 16 und 60 bis Zyklus 28 eine uMRD. Diese Daten wurden heute im Journal of Clinical Oncology veröffentlich.

"Während viele Studien zur Erstlinienbehandlung von CLL Patientengruppen mit Hochrisikomerkmalen ausgeschlossen haben, wurden diese Patienten in die SEQUOIA-Studie von BeOne aufgenommen", sagte Dr. Lai Wang, Global Head of R&D bei BeOne. "Fast 88 der Patienten mit del(17p) und/oder TP53, die mit BRUKINSA plus Venetoclax behandelt wurden, sind nach 36 Monaten progressionsfrei, was ein beispielloses Ergebnis für eine Doppeltherapie bei dieser schwer zu behandelnden Patientengruppe darstellt. Diese neuen SEQUOIA-Daten untermauern die Vielseitigkeit von BRUKINSA für das gesamte Spektrum der CLL-Patienten und spiegeln das Engagement von BeOne wider, eine Pipeline voranzutreiben, die auf die ungedeckten Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten ist und den Behandlungsstandard verbessert."

Highlights aus Arm D ( Abstract 7009

SEQUOIA Arm D untersuchte BRUKINSA plus Venetoclax bei 114 Patienten mit therapienaiver (TN) CLL kleinem lymphozytischem Lymphom (SLL) mit oder ohne del(17p) und/oder TP53 Hochrisikomutationen. Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 31,2 Monaten führte die Kombination zu einer hohen 24-monatigen progressionsfreien Überlebensrate (PFS) von 92 (95 CI, 85-96 %) und einer beeindruckenden Gesamtansprechrate (ORR) von 97 %. Die 24-monatige Gesamtüberlebensrate (OS) betrug 96 (95 CI, 90 %-98 %). Von den Patienten mit del(17p) und/oder TP53-Mutationen waren 94 nach 24 Monaten progressionsfrei und 87,6 nach 36 Monaten.

Das Sicherheitsprofil von BRUKINSA entsprach den Ergebnissen früherer Studien, und es wurden keine neuen Sicherheitssignale festgestellt.

"Die Kombination aus Zanubrutinib und Venetoclax erzielte bei allen Risikogruppen, einschließlich Patienten mit TP53-Mutationen, tiefgreifende und dauerhafte Remissionen bei einem insgesamt gut verträglichen Sicherheitsprofil. Bemerkenswert ist, dass mehrere Patienten die Behandlung abbrechen und die Remission aufrechterhalten konnten, was das Potenzial einer zeitlich begrenzten Therapie mit signifikanter Krankheitskontrolle unterstreicht", sagte Dr. Mazyar Shadman, M.P.H., Associate Professor und Innovators Network Endowed Chair, Medical Director, Cellular Immunotherapy und Bezos Family Immunotherapy Clinic am Fred Hutch Cancer Center. "Die Generierung von Daten für zukünftige CLL-Behandlungsstrategien, die sowohl eine kontinuierliche Therapie als auch geplante Behandlungsunterbrechungen ermöglichen, ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere für Hochrisikopatienten, die am ehesten an dieser Krankheit sterben."

Highlights aus Arm C ( Abstract 7011

Arm C der SEQUOIA-Studie untersuchte BRUKINSA als Monotherapie bei Patienten mit TN-CLL/SLL und del(17p)-Mutationen und ist die größte prospektive Kohorte von CLL/SLL-Patienten mit del(17p). Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von über 5,5 Jahren (65,8 Monate) blieben die meisten Patienten progressionsfrei. Bemerkenswert ist, dass nach 60 Monaten 72,2 der Patienten, die BRUKINSA erhielten, progressionsfrei blieben (95 CI, 62,4, 79,8). Nach Bereinigung um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie blieben 73,0 der Patienten in der Kohorte nach 60 Monaten progressionsfrei (95 CI, 63,3, 80,6). Die 60-Monats-OS-Rate betrug 85,1 (95 KI, 76,9, 90,6) und 87,0 (95 KI, 79,0, 92,1) nach Adjustierung für COVID-19. Zum Zeitpunkt des Datenstichtags betrug die ORR 97,3 %, und 62,2 der Patienten wurden weiterhin mit BRUKINSA behandelt.

Das Sicherheitsprofil von BRUKINSA entsprach den Ergebnissen früherer Studien, und es wurden keine neuen Sicherheitssignale festgestellt.

Über chronische lymphatische Leukämie

Die chronische lymphatische Leukämie (CLL) ist eine lebensbedrohliche Krebserkrankung bei Erwachsenen. Es handelt sich um eine bösartige Erkrankung der reifen B-Zellen, bei der abnormale leukämische B-Lymphozyten (eine Art weißer Blutkörperchen) aus dem Knochenmark entstehen und das periphere Blut, das Knochenmark und das lymphatische Gewebe überschwemmen.1,2 CLL ist die häufigste Form der Leukämie bei Erwachsenen und macht etwa ein Drittel aller Neuerkrankungen aus.2,3 2024 wurden in den USA in etwa 20.700 neue Fälle von CLL diagnostiziert.3

Etwa 50 der CLL-Patienten weisen genetische Merkmale mit hohem Risiko auf darunter del(17p), TP53 oder unmutiertes IGHV -, die die Wirksamkeit einiger Behandlungen (z. B. Chemotherapie) einschränken und die Wahrscheinlichkeit eines Fortschreitens der Erkrankung erhöhen können. 4,5

Über SEQUOIA

SEQUOIA (NCT03336333) ist eine randomisierte, multizentrische, globale Phase-3-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von BRUKINSA bei Patienten mit therapienaiver (TN) chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) oder kleinem lymphozytischem Lymphom (SLL). Die Studie besteht aus drei Kohorten:

Kohorte 1 (n 479): randomisiert im Verhältnis 1:1 zur Behandlung mit BRUKINSA (n 241) oder Bendamustin plus Rituximab (n 238) bis zum Fortschreiten der Erkrankung oder bis zum Auftreten inakzeptabler Toxizität bei Patienten ohne del(17p); die Daten dieser Gruppe bilden den primären Endpunkt;

Kohorte 2/Arm C (n 110): Patienten mit del(17p), die BRUKINSA als Monotherapie erhielten; und

Kohorte 3/Arm D (n 114): 66 Patienten mit del(17p) und/oder pathogener TP53-Mutation und 47 Patienten ohne del(17p) oder TP53 wurden in die Studie aufgenommen, wobei 110 Patienten BRUKINSA in Kombination mit Venetoclax erhielten.

Die Ergebnisse der Kohorte 1 der SEQUOIA-Studie führten zur Zulassung von BRUKINSA als Monotherapie zur Behandlung von TN-CLL in vielen Ländern weltweit, darunter auch die Zulassung durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA und die Europäische Arzneimittelagentur. Der primäre Endpunkt der Studie ist das progressionsfreie Überleben (PFS), das von einem unabhängigen Überprüfungsausschuss (IRC) bewertet wird. Sekundäre Endpunkte umfassen die vom Prüfer bewertete PFS, die vom IRC und vom Prüfer bewertete Gesamtansprechrate (ORR), das Gesamtüberleben (OS) und die Sicherheit sowie die PFS und ORR bei Patienten mit del(17p).

Über BRUKINSA (Zanubrutinib)

BRUKINSA ist ein oral verfügbarer, niedermolekularer Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase (BTK), der durch Optimierung von Bioverfügbarkeit, Halbwertszeit und Selektivität eine vollständige und anhaltende Hemmung des BTK-Proteins bewirkt. Mit einer differenzierten Pharmakokinetik im Vergleich zu anderen zugelassenen BTK-Inhibitoren hemmt BRUKINSA nachweislich die Proliferation maligner B-Zellen in einer Reihe von krankheitsrelevanten Geweben.

BRUKINSA hat weltweit die breiteste Zulassung aller BTK-Inhibitoren und ist der einzige BTK-Inhibitor, der die Flexibilität einer einmal oder zweimal täglichen Dosierung bietet. Darüber hinaus ist BRUKINSA auch der einzige BTK-Inhibitor, der in einer Phase-3-Studie seine Überlegenheit gegenüber einem anderen BTK-Inhibitor nachweisen konnte.

Das globale klinische Entwicklungsprogramm für BRUKINSA umfasst etwa 7.100 Patienten in über 35 Studien, die in 30 Ländern und Regionen durchgeführt wurden. BRUKINSA ist in mehr als 75 Märkten zugelassen, und weltweit wurden bereits über 200.000 Patienten damit behandelt.

US-Indikationen und wichtige Sicherheitsinformationen für BRUKINSA (Zanubrutinib)

INDIKATIONEN

BRUKINSA ist ein Kinase-Inhibitor, indiziert für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit:

Chronische lymphatische Leukämie (CLL) oder kleines lymphozytisches Lymphom (SLL).

Waldenström-Makroglobulinämie (WM).

Mantelzell-Lymphom (MCL) bei Patienten, die mindestens eine vorherige Therapie erhalten haben.

Rezidiviertes oder refraktäres Marginalzonen-Lymphom (MZL) bei Patienten, die mindestens eine Anti-CD20-basierte Therapie erhalten haben.

Rezidiviertes oder refraktäres follikuläres Lymphom (FL) in Kombination mit Obinutuzumab nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien.

Die Indikationen MCL, MZL und FL sind im Rahmen einer beschleunigten Zulassung auf der Grundlage der Gesamtansprechrate und der Ansprechdauer zugelassen. Die weitere Zulassung für diese Indikationen kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in bestätigenden Studien abhängig gemacht werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Blutungen

Bei Patienten mit hämatologischen Malignomen, die mit BRUKINSA behandelt wurden, sind tödliche und schwerwiegende Blutungen aufgetreten. Blutungen des Grades 3 oder höher, einschließlich intrakranieller und gastrointestinaler Blutungen, Hämaturie und Hämothorax, wurden bei 3,8 der mit BRUKINSA behandelten Patienten in klinischen Studien berichtet, wobei 0,2 der Patienten verstarben. Blutungen jeglichen Grades, mit Ausnahme von Purpura und Petechien, traten bei 32 der Patienten auf.

Blutungen traten bei Patienten mit und ohne begleitende Thrombozytenaggregationshemmer oder Antikoagulanzien auf. Die gleichzeitige Verabreichung von BRUKINSA mit Thrombozytenaggregationshemmern oder Antikoagulanzien kann das Blutungsrisiko weiter erhöhen.

Überwachen Sie das Auftreten von Anzeichen und Symptomen einer Blutung. Brechen Sie die Behandlung mit BRUKINSA ab, wenn eine intrakranielle Blutung jeglichen Grades auftritt. Wägen Sie je nach Art der Operation und dem Blutungsrisiko das Risiko-Nutzen-Verhältnis einer 3- bis 7-tägigen Unterbrechung der Behandlung mit BRUKINSA vor und nach der Operation ab.

Infektionen

Bei Patienten mit hämatologischen Malignomen, die mit BRUKINSA behandelt wurden, sind tödliche und schwerwiegende Infektionen (einschließlich bakterieller, viraler oder pilzlicher Infektionen) und opportunistische Infektionen aufgetreten. Infektionen des Grades 3 oder höher traten bei 26 der Patienten auf, am häufigsten Pneumonie (7,9 %), wobei bei 3,2 der Patienten tödliche Infektionen auftraten. Infektionen aufgrund einer Reaktivierung des Hepatitis-B-Virus (HBV) sind aufgetreten.

Bei Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko sollte eine Prophylaxe gegen Herpes-simplex-Viren, Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie und andere Infektionen gemäß dem Standard der medizinischen Versorgung in Betracht gezogen werden. Die Patienten sind auf Fieber oder andere Anzeichen und Symptome einer Infektion zu überwachen und entsprechend zu behandeln.

Zytopenien

Bei Patienten, die mit BRUKINSA behandelt wurden, traten Zytopenien des Grades 3 oder 4 auf, darunter Neutropenie (21 %), Thrombozytopenie (8 %) und Anämie (8 %), basierend auf Laboruntersuchungen Neutropenie des Grades 4 trat bei 10 der Patienten auf, Thrombozytopenie des Grades 4 bei 2,5 der Patienten.

Das Blutbild sollte während der Behandlung regelmäßig kontrolliert werden. Bei Bedarf ist die Behandlung zu unterbrechen, die Dosis zu reduzieren oder die Behandlung abzubrechen. Bei Bedarf ist eine Behandlung mit Wachstumsfaktoren oder Transfusionen durchzuführen.

Sekundäre Primärytumore

Sekundäre Primärtumoren, einschließlich Nicht-Hautkarzinomen, traten bei 14 der mit BRUKINSA behandelten Patienten auf. Die häufigste sekundäre Primärtumorerkrankung waren Nicht-Melanom-Hautkrebserkrankungen (8 %), gefolgt von anderensoliden Tumoren bei 7 der Patienten (einschließlich Melanom bei 1 der Patienten) und hämatologischen Malignomen (0,7 %). Patienten sollten zu Sonnenschutzmaßnahmen angehalten und auf die Entwicklung sekundärer Primärtumore überwacht werden.

Herzrhythmusstörungen

Bei Patienten, die mit BRUKINSA behandelt wurden, sind schwerwiegende Herzrhythmusstörungen aufgetreten. Vorhofflimmern und Vorhofflattern wurden bei 4,4 der mit BRUKINSA behandelten Patienten berichtet, darunter Fälle des Grades 3 oder höher bei 1,9 der Patienten. Patienten mit kardialen Risikofaktoren, Bluthochdruck und akuten Infektionen können einem erhöhten Risiko unterliegen. Ventrikuläre Arrhythmien des Grades 3 oder höher wurden bei 0,3 der Patienten berichtet.

Überwachen Sie Anzeichen und Symptome von Herzrhythmusstörungen (z. B. Herzklopfen, Schwindel, Synkope, Dyspnoe, Brustbeschwerden), behandeln Sie diese angemessen und wägen Sie die Risiken und Vorteile einer Fortsetzung der Behandlung mit BRUKINSA ab.

Hepatotoxizität, einschließlich arzneimittelinduzierter Leberschädigung

Hepatotoxizität, einschließlich schwerer, lebensbedrohlicher und potenziell tödlicher Fälle von arzneimittelinduzierter Leberverletzung (DILI), ist bei Patienten unter Behandlung mit Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren, einschließlich BRUKINSA, aufgetreten.

Bilirubin und Transaminasen sind zu Beginn und während der gesamten Behandlung mit BRUKINSA zu bestimmen. Bei Patienten, bei denen nach der Behandlung mit BRUKINSA abnormale Leberwerte auftreten, sind Leberwerte und klinische Anzeichen und Symptome einer Lebertoxizität häufiger zu überwachen. Bei Verdacht auf DILI ist BRUKINSA abzusetzen. Nach Bestätigung einer DILI ist BRUKINSA abzusetzen.

Embryo-fötale Toxizität

Aufgrund von Tierversuchen kann BRUKINSA bei Verabreichung an Schwangere den Fötus schädigen. Die Verabreichung von Zanubrutinib an trächtige Ratten während der Organogenese führte zu Embryo-Fötus-Toxizität, einschließlich Fehlbildungen, bei Expositionen, die fünfmal höher waren als die bei Patienten unter der empfohlenen Dosis von 160 mg zweimal täglich berichteten. Frauen sollten darauf hingewiesen werden, während der Behandlung mit BRUKINSA und für 1 Woche nach der letzten Dosis eine Schwangerschaft zu vermeiden. Männer sollten während der Behandlung und für 1 Woche nach der letzten Dosis darauf hingewiesen werden, keine Kinder zu zeugen. Wenn dieses Arzneimittel während der Schwangerschaft angewendet wird oder wenn die Patientin während der Einnahme dieses Arzneimittels schwanger wird, sollte die Patientin über die potenziellen Risiken für den Fötus informiert werden.

Nebenwirkungen

Die häufigsten Nebenwirkungen (= 30 %), einschließlich Laborwertabweichungen, bei Patienten, die BRUKINSA erhielten (N 1729), sind verminderte Neutrophilenzahl (51 %), verminderte Thrombozytenzahl (41 %), Infektionen der oberen Atemwege (38 %), Blutungen (32 %) und Muskel-Skelett-Schmerzen (31 %).

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

CYP3A-Hemmer: Bei gleichzeitiger Verabreichung von BRUKINSA mit einem starken CYP3A-Hemmer sollte die BRUKINSA-Dosis auf 80 mg einmal täglich reduziert werden. Bei gleichzeitiger Verabreichung mit einem moderaten CYP3A-Hemmer sollte die BRUKINSA-Dosis auf 80 mg zweimal täglich reduziert werden.

CYP3A-Induktoren: Die gleichzeitige Anwendung mit starken oder moderaten CYP3A-Induktoren ist zu vermeiden. Bei moderaten CYP3A-Induktoren kann eine Dosisanpassung empfohlen werden.

Besondere Patientengruppen

Leberfunktionsstörung: Die empfohlene Dosis von BRUKINSA für Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung beträgt 80 mg oral zweimal täglich.

Über BeOne

BeOne Medicines ist ein globales Onkologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das innovative Therapien entdeckt und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit erschwinglicher und zugänglicher sind. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumoren umfasst, treibt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Kompetenzen und Kooperationen voran. Mit einem wachsenden globalen Team von mehr als 11.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den Zugang zu Medikamenten für weitaus mehr Patienten, die diese benötigen, radikal zu verbessern. Um mehr über BeOne zu erfahren, besuchen Sie bitte www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Fähigkeit von BeOne, fortschrittliche und wirksame Behandlungen für ein breites Spektrum von Krebspatienten bereitzustellen, über die Rolle von BRUKINSA bei CLL-Patienten, über die Fähigkeit der Pipeline von BeOne, den sich wandelnden Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden und den Behandlungsstandard zu verbessern, sowie über die Pläne, Verpflichtungen, Ambitionen und Ziele von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittelkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse für seine Arzneimittelkandidaten, die möglicherweise keine weitere Entwicklung oder Marktzulassung rechtfertigen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien und der Marktzulassung beeinflussen können; die Fähigkeit von BeOne, mit seinen vermarkteten Arzneimitteln und Arzneimittelkandidaten, sofern zugelassen, kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von BeOne, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Arzneimittel und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von BeOne von Dritten für die Durchführung der Arzneimittelentwicklung, Herstellung, Vermarktung und anderer Dienstleistungen; die begrenzte Erfahrung von BeOne bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten; die Fähigkeit von BeOne, zusätzliche Finanzmittel für den Betrieb zu beschaffen, die Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten abzuschließen und die Rentabilität aufrechtzuerhalten; sowie die Risiken, die ausführlicher im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Quartalsbericht von BeOne auf Formular 10-Q sowie die Erläuterungen zu potenziellen Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren in den nachfolgenden Unterlagen, die BeOne bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht hat. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und BeOne übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Um auf die Medienressourcen von BeOne zuzugreifen, besuchen Sie bitte unsere Website News Media

