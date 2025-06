EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

The Platform Group forciert Internationalisierung und erweitert Führungsstruktur



03.06.2025 / 12:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group forciert Internationalisierung und erweitert Führungsstruktur

Ländergesellschaften in den USA und der Schweiz sowie Niederlassung in Frankreich gegründet

Auslandsumsatz außerhalb des DACH-Raums soll bis 2028 auf über 50 % steigen

Ausbau des Executive Leadership Teams flankiert Wachstumsstrategie

Düsseldorf, 3. Juni 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, treibt ihre Internationalisierung konsequent voran und hat neue Ländergesellschaften in den USA und der Schweiz gegründet sowie in Frankreich über die unlängst erworbene Beteiligung Joli Closet einen neuen Standort eröffnet. Die Gründung weiterer Ländergesellschaften in Q3 2025 soll die internationale Expansion beschleunigen.



Frederic von Borries, CPO von The Platform Group AG: "Wir haben ein ambitioniertes Investitionsprogramm aufgesetzt, um unsere internationalen Umsätze außerhalb der deutschsprachigen Länder von aktuell 22 % auf über 50 % bis Ende 2028 zu steigern. Damit entwickeln wir uns zu einem deutlich internationaleren Unternehmen mit einem wachsenden Fokus auf globale Märkte."



Neue Führungsstruktur zur Unterstützung des internationalen Expansionskurses Im Zuge der internationalen Expansion erweitert TPG auch das Executive Leadership Team. Sven Schumann verantwortet künftig als Chief Portfolio Manager (CPM) die strategische Steuerung und Weiterentwicklung des Beteiligungsportfolios, während Sven Hülsenbeck als Chief Technology Officer (CTO) die technologische Gesamtverantwortung für Plattformarchitektur und IT-Infrastruktur übernimmt. In Q3 2025 sollen zwei weitere C-Level-Positionen besetzt werden, um die nächste Phase des Wachstums zu unterstützen. Das Führungsteam umfasst derzeit CEO Dr. Dominik Benner, CFO Bjoern Minnier, CPO Frederic von Borries, COO Christoph Wilhelmy und CHO Sarah Millholland.



Dr. Dominik Benner, CEO von The Platform Group AG: "Wir setzen um, was wir angekündigt haben: Wir treiben die Internationalisierung voran, stärken gezielt unser Führungsteam und arbeiten mit Hochdruck daran, 2025 zum Rekordjahr bei Umsatz und Ergebnis zu machen. Die starke Entwicklung im ersten Quartal sowie in den Monaten April und Mai stimmt uns sehr zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen - oder sogar zu übertreffen."



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.



Kontakt: Investor Relations

Bjoern Minnier, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



03.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com