© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Eine Immobiliengesellschaft unter dem Vorsitz von Toyota-Aufsichtsratschef Akio Toyoda will den langjährigen Zulieferer Toyota Industries übernehmen.Das Angebot von Toyota Fudosan liegt bei 16.300 Yen je Aktie und damit unter dem letzten Börsenkurs von 18.400 Yen. Umgerechnet sind das insgesamt rund 26 Milliarden Euro. Der vergleichsweise niedrige Preis kommt überraschend. Frühere Medienberichte hatten den Transaktionswert auf etwa 42 Milliarden US-Dollar taxiert. Gleichzeitig kündigte Toyota an, eigene Anteile an Toyota Industries zurückzukaufen. Der Schritt ist Teil einer breiter angelegten Neuordnung, mit der sich der japanische Autoriese stärker auf seine Kernbereiche fokussieren und …