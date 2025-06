Sierra Metals Inc (TSX: SMT OTCQX: SMTSF BVL: SMT) ("Sierra Metals" bzw. das "Unternehmen") gab heute die Einberufung einer ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung (die "Versammlung") der Aktionäre (die "Aktionäre") bekannt, die am 29. Juli 2025 stattfinden wird. Neben den üblichen organisatorischen Angelegenheiten werden bei der Versammlung auch die Punkte behandelt, die im Einberufungsverlangen (das "Verlangen") genannt werden, das dem Unternehmen von Alpayana S.A.C. ("Alpayana") zugestellt wurde, wie in einer entsprechenden Presseerklärung von Alpayana vom 28. Mai 2025 näher erörtert. Der Stichtag für die Ermittlung der Aktionäre, die berechtigt sind, eine Benachrichtigung über und ein Stimmrecht bei der Versammlung zu erhalten, ist der 23. Juni 2025. Der Versammlungstermin und der Stichtag entsprechen dem von Alpayana im Verlangen geforderten Zeitplan.

Nach entsprechenden Konsultationen mit den Rechtsberatern des Unternehmens kam der Vorstand von Sierra Metals (der "Vorstand"), zu dem Schluss, dass es im Interesse des Unternehmens sei, nur eine einzige Aktionärsversammlung abzuhalten, bei der die üblichen organisatorischen Angelegenheiten sowie die im Verlangen genannten Punkte behandelt werden sollen. Neben anderen Erwägungen, die der Vorstand angestellt hat, werden so zusätzliche Kosten für die Einberufung einer ordentlichen und einer außerordentlichen Aktionärsversammlung in unmittelbarer zeitlicher Nähe zueinander vermieden. Dennoch erhält das Unternehmen so die Möglichkeit, die im Verlangen genannten Angelegenheiten zu behandeln.

Weitere Details zu der Versammlung, den zu behandelnden Angelegenheiten und den Modalitäten der Abstimmung werden den Aktionären vorab verfügbar gemacht. Dies beinhaltet auch ein Informationsrundschreiben der Unternehmensleitung, das an die zum Stichtag eingetragenen Aktionäre versandt wird. Die Aktionäre brauchen im Hinblick auf die Versammlung zum aktuellen Zeitpunkt nicht aktiv zu werden.

Der Vorstand wird die Geschäfte weiterhin im Einklang mit seinen treuhänderischen Pflichten führen und steht Alpayana im Hinblick auf die Erarbeitung eines Übergangsplans, der im besten Interesse der Aktionäre des Unternehmens ist, zur Verfügung.

Über Sierra Metals

Sierra Metals ist eine kanadische Minengesellschaft, die sich primär auf die Produktion von Kupfer konzentriert und darüber hinaus in ihren Minen in Yauricocha in Peru und Bolivar in Mexiko Bunt- und Edelmetalle fördert. Das Unternehmen beabsichtigt die sichere Steigerung des Produktionsvolumens und die Ausweitung der Mineralressourcen. Sierra Metals verzeichnete kürzlich mehrere wichtige Funde und besitzt weitere Brownfield-Explorationsmöglichkeiten in Peru und Mexiko in unmittelbarer Nähe der bestehenden Minen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen an jedem seiner Minenstandorte über umfangreiche Landflächen mit mehreren vielversprechenden regionalen Zielgebieten, die langfristiges Explorationspotenzial sowie Wachstumsmöglichkeiten bei den Mineralressourcen bieten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseerklärung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Sinne der kanadischen Wertpapier-Gesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Ereignisse in der Zukunft oder die geplante Performance von Sierra Metals und spiegeln die Erwartungen der Unternehmensführung bzw. Prognosen zu zukünftigen Ereignissen sowie zur zukünftigen Performance, gestützt auf einer Reihe von Annahmen über die wirtschaftlichen Bedingungen und Handlungen in der Zukunft, wider. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen erkennbar anhand der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "meint" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "sein können", "könnten", "würden" oder eintreten werden" bzw. "erreicht werden", oder der Verneinung dieser Wörter oder vergleichbarer Ausdrücke. Es liegt in der Natur zukunftsgerichteter Aussagen, dass sie bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren enthalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächliche Performance von Sierra Metals deutlich von der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder implizierten Performance abweicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 26. März 2025 für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, sowie auf weitere Risiken, die in den Unterlagen genannt sind, die vom Unternehmen bei der kanadischen Wertpapieraufsicht eingereicht wurden und die verfügbar sind unter www.sedarplus.ca.

Die vorstehend genannten Risikofaktoren sind keine vollständige Auflistung der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beeinflussen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen über die Zukunft und sind daher naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Leistungen des Unternehmens oder sonstige künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelten abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, welche in die Zukunft gerichtete Informationen enthalten, basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

