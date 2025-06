JUNI 03, 2025 - Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) (- https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-starting-to-drill-at-the-san-martin-jv-in-2024-and-permits-for-valiente-submitted/ -) freut sich, bekannt zu geben, dass die vor kurzem durchgeführten Kartierungen und Schlitzprobenentnahmen die epithermale Goldmineralisierung des alkalischen Typs bei Previsto um ca. 150 m bis 200 m auf 650 m Gesamtstreichenlänge mit mehreren hochgradigen Ergebnissen erheblich erweitert haben.

Die Mineralisierung, die entlang des Streichens offen bleibt, befindet sich am nördlichen Rand einer 4 km mal 4 km großen Goldanomalie im Boden (>0,1 g/t Au). Diese Ergebnisse, die sowohl hochgradige Strukturen als auch breitere mineralisierte Zonen aufweisen, lassen Ähnlichkeiten mit weltweit bedeutenden alkalischen epithermalen Goldlagerstätten vermuten.

Wichtigste Highlights:

- Eine zusammenhängende Goldmineralisierung erstreckt sich nun über 650 m Streichlänge und bis zu 100 m Breite innerhalb einer 4 km × 4 km großen Gold-Boden-Anomalie innerhalb des Previsto Alkalic Intrusive Complex (Abbildung 2).

- Zonenerweiterung um etwa 150 m bis 200 m südlich des ursprünglichen Gebiets durch Identifizierung der südlichen Zone" (Abbildung 3) mit 8 Tafelproben mit durchschnittlich 0,3 g/t Au und 3 g/t Ag.

- Neue parallele Strukturen wurden 80 m westlich (Western Zone, Abbildung 4) der ursprünglichen hochgradigen Zone innerhalb der erweiterten Zone identifiziert, einschließlich:

21 m @ 0,46 g/t Au, 5,2 g/t Ag, einschließlich 3 m @ 1,87 g/t Au, 8,85 g/t Ag

21 m @ 0,26 g/t Au, 5,8 g/t Ag

Einzelne hochgradige Adern mit bis zu 1,27 g/t Au, 17,6 g/t Ag

- Zu den außergewöhnlichen hochgradigen Ergebnissen der zentralen hochgradigen 100 m × 50 m großen Abschnitte (die bereits früher gemeldet wurden) gehören:

135,2 m @ 1,3 g/t Au, 9 g/t Ag, einschließlich: 3,0 m mit 12,7 g/t Au, 49 g/t Ag und 3,0 m @ 11,2 g/t Au, 53 g/t Ag

11,3 m @ 3,7 g/t Au, 18 g/t Ag einschließlich 1,7 m @ 23,4 g/t Au

2,3 m mit 18,8 g/t Au und 66 g/t Ag

- Erstes Bohrprogramm bei Belen wird fortgesetzt: Die erste Bohrung bei Vista Alegre wurde mit dem Bohrloch HDDVA001 auf 184,6 m abgeschlossen (Abbildungen 3 bis 5). Für Belen sind bis zu 5.000 m Diamantbohrungen in 18 Bohrlöchern geplant, die auf drei verschiedene Mineralsysteme abzielen.

Michael Hudson, CEO, erklärt: "Die erweiterte hochgradige Goldmineralisierung stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserer Exploration des Previsto-Projekts dar. Die Entdeckung einer Goldmineralisierung im Grundgestein über eine Streichenlänge von 650 m schafft ein erhebliches Vertrauen in die Größe des Systems. Wir haben mehrere hochgradige Adersätze identifiziert, die das außergewöhnliche Potenzial dieses Gebiets belegen. Besonders ermutigend ist das Vorhandensein dieser robusten Goldstrukturen innerhalb breiterer Halos mit mittelgradiger Mineralisierung - ein Kennzeichen weltweit bedeutender alkalischer epithermaler Systeme.

"Unsere Feldteams erweitern Previsto Central mit jedem Arbeitsmonat, decken neue mineralisierte Zonen auf und erweitern bekannte Strukturen. Wir haben detailliertere Probenahmeprogramme geplant, die speziell darauf ausgerichtet sind, diese hochgradigen Strukturen innerhalb der breiteren Hülle der Goldmineralisierung besser zu definieren. Die Kombination aus Größe, Gehalt und geologischem Umfeld bei Previsto macht dieses Projekt zu einem der aufregendsten im Portfolio von Hannan, und wir freuen uns darauf, dieses vielversprechende Ziel in Richtung Bohrtests voranzutreiben.

"Nicht zu vergessen sind die Bohrungen bei Belen, die mit unserem ersten 5.000 Meter-Programm mit 18 Diamantbohrlöchern in drei vorrangigen Gebieten begonnen haben. Bei Vista Alegre wurde unser erstes Bohrloch HDDVA001 in 184,6 m Tiefe abgeschlossen, das eine 600 mal 500 m große Zone mit hoher Aufladbarkeit erprobt, die mit starken Goldanomalien im Boden und einer Oberflächenmineralisierung mit einem Gehalt von bis zu 2,7 g/t Au und 44 g/t Ag übereinstimmt. Dies ist der Beginn systematischer Bohrtests über unsere 2,4 km lange geophysikalische Anomalie. Das Bohrloch HDDVA002 wird nun gebohrt.

"Nach Vista Alegre werden wir zum 1,2 km langen alkalischen Porphyrsystem von Sortilegio vorstoßen und dann zu Ricardo Herreras beträchtlicher 1.000 m mal 250 m großer Wiederaufladbarkeitsanomalie mit einer auffälligen Kupfer-Gold-Mineralisierung im Porphyrstil. Mit den ersten Untersuchungsergebnissen, die für Juli 2025 erwartet werden, arbeiten wir gleichzeitig an mehreren bedeutenden Zielen im gesamten aufstrebenden 150 km langen Mineralgürtel Valiente, in dem wir einen Erstanbietervorteil haben. Die Kombination aus aktiven Bohrungen bei Belen und dem expandierenden Projekt Previsto positioniert Hannan an einem Wendepunkt, um das wahre Potenzial von Valiente zu demonstrieren."

Technische Diskussion

Previsto Central Goldmineralisierung Stil

Die Goldmineralisierung befindet sich innerhalb eines brekziösen, kalkhaltigen K-Feldspat-Porphyrs aus syenitischem Protolith, der lokal große Xenolithe aus Sedimentgestein enthält. Die Mineralisierung weist mehrere Hauptmerkmale auf:

Hochgradige Goldzonen stehen in Zusammenhang mit durchdringendem feinem Roscoelit (vanadiumhaltiger Kaliglimmer) und feinen grauen Quarzadern mit Pyrit, die sowohl als Adern als auch als Stockwerk auftreten.

Zu den Alterationsanordnungen gehören Manganoxide, die die Ader- und Brekzienfüllung ersetzen, was darauf hindeutet, dass die unverwitterte Mineralisierung Rhodochrosit enthält, ein Mangankarbonatmineral, das typischerweise in epithermalen Systemen mit geringer Sulfidierung vorkommt.

Die primäre Mineralisierung besteht aus 1 % zerstreutem Pyrit mit Spuren von Chalkopyrit, Pyritadern, Roscoelitadern und feinen Jarositadern (wahrscheinlich nach Pyrit).

Zu den Erhaltungsindikatoren gehört eine 1,3 m breite Zone mit kristallgefütterten unregelmäßigen Hohlräumen, die auf eine minimale Erosion des Intrusivkörpers und eine mögliche Erhaltung des gesamten epithermalen Systems schließen lassen.

Die derzeitige strukturelle Interpretation deutet darauf hin, dass sich die Goldablagerung auf späte Streichen-Schiebe-Verwerfungen konzentrierte, wo horizontale Bewegungen Dehnungsstrukturen innerhalb eines Kompressionsregimes schufen (in Abbildung 4 hervorgehoben).

Die Goldmineralisierung bei Previsto Central tritt in vier verschiedenen Bereichen auf

Hochgradige Aderzonen: Goldreiche Roscoelit-Adularia-Adern wurden auf einer Fläche von 100 m × 50 m innerhalb von breiterem goldanomalem Gestein (>0,1 g/t Au) kartiert. Erste Kartierungen zeigen ein "Z"-förmiges Adersystem, das auf eine dextrale Streichen-Rutsch-Bewegung hinweist. Die höchsten Goldgehalte treten in Adern auf, die aus dunklem grünem, feinkörnigem Roscoelit und körnigem Adular bestehen, wobei sowohl vertikale als auch horizontale Ausrichtungen dokumentiert sind. Mäßig hochgradige Stockwork-Zonen: Adularia/Pyrit-Stockworks mit spröden Crackle-Texturen liefern typischerweise Gehalte von 0,1 bis 1,0 g/t Gold Silberdominante periphere Zonen: Die entfernten Teile des Systems sind durch silberangereicherte Quarz/Adularia-Stockwork-Adern mit <0,1 g/t Gold gekennzeichnet. Kupferangereicherte Zonen: Eine ausgeprägte Kupfermineralisierung wurde getrennt von den goldmineralisierten Kanälen identifiziert, was auf ein Metallzonierungsmuster schließen lässt. Die Gold-Silber-Tellur-Mineralisierung überwiegt in den oberen Lagen, während sich die Kupfermineralisierung in den unteren Lagen konzentriert, was mit einem klassischen porphyrisch-epithermalen Übergang übereinstimmt.

Aufstrebendes Cluster-Epithermal-Porphyr-Kupfer-Gold-System

Previsto stellt sowohl ein ausgedehntes alkalisches epithermales Goldsystem als auch ein aufstrebendes Kupfer-Gold-Porphyrgebiet dar. Neben den hochgradigen Goldkanälen, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, hat Hannan eine 4 km × 4 km große Gold-in-Boden-Anomalie definiert, die mit zwei weiteren bedeutenden mineralisierten Zonen in Verbindung steht:

1. Porphyr-Kupfer-Zone: 1,3 km nordwestlich der Goldmineralisierung gelegen, wurden bei umfangreichen Schlitzproben trotz signifikanter Verwitterung und Auslaugung konsistente Kupfermineralisierungen identifiziert, was auf ein Potenzial für höhere Gehalte in unverwitterten (hypogenen) Zonen hindeutet. Zu den bedeutenden Ergebnissen der 768,7 m langen Schlitzproben gehören:

48,0 m @ 0,12% Cu (CH15447)

107,0 m @ 0,09% Cu (CH15430)

126,0 m @ 0,22% Cu (CH14555)

192,0 m @ 0,17% Cu (CH15391)

2. Ziel Previsto East: Dieses 1.800 m × 400 m große, porphyrisch-epithermale Gold-Kupfer-Ziel liegt 2,6 km östlich der gemeldeten Goldmineralisierung und weist stark anomales Gold in Böden (bis zu 0,6 g/t Au) und mineralisierte Gesteinsbrocken mit einem Gehalt von bis zu 1,9 g/t Au auf.

Die räumliche Beziehung zwischen diesen mineralisierten Zonen lässt auf ein hydrothermales System auf Bezirksebene mit klassischen porphyrisch-epithermalen Zonierungsmustern schließen. Diese vielschichtige Mineralisierung, die sich über mehrere Kilometer erstreckt, ist charakteristisch für große alkalische Gold-Kupfer-Distrikte weltweit.

Erstes Belen-Bohrprogramm

Belen befindet sich 23 km südwestlich von Previsto Central. Die erste Phase der Bohrungen bei Belen umfasst bis zu 5.000 m in 18 Diamantbohrlöchern, um die drei primären Zielgebiete bei Belen zu erproben (Abbildungen 5 bis 10):

- Vista Alegre (Erste Priorität): Die ersten Bohrlöcher werden verschiedene Abschnitte der 2,4 km langen geophysikalischen Anomalie erproben und zwei Zonen anpeilen. HDDVA001, das auf 184,6 m abgeschlossen wurde (Abbildungen 3 bis 5), zielte auf die zentrale 600 m lange und 500 m tiefe Zone mit hoher Wiederaufladbarkeit und niedrigem spezifischen Widerstand ab, die mit einer starken Gold-im-Boden-Anomalie (bis zu 0,12 ppm Au) und einer Goldmineralisierung in Gesteinsbrocken, die mit Au-Ag-Te-As und variablem Kupfer (bis zu 2,72 Au und 44 g/t Ag) korreliert, zusammenfällt.

- Sortilegio (Zweite Priorität): In der nächsten Bohrphase wird die 1,2 km lange Anomalie der Wiederaufladbarkeit innerhalb des alkalischen Porphyrsystems untersucht. Die Bohrungen werden auf die Quelle der ausgedehnten Kupferanomalien im Boden abzielen, die mit hydrothermalen Goldanomalien in Quarz-Gossan-Blöcken mit erhöhtem Au-Mo-Te übereinstimmen. Die Wiederaufladbarkeit besteht aus drei alkalischen Cu-Au-Zielen, die innerhalb des 1,2 km langen Trends identifiziert wurden.

- Ricardo Herrera (Dritte Priorität): Der letzte Satz geplanter Bohrlöcher wird auf den Kern der beträchtlichen Anomalie der Wiederaufladbarkeit abzielen, die sich über 1.000 m mal 250 m erstreckt und eine Kupfer-Gold-Mineralisierung im Porphyrstil aufweist, die eine mäßige bis starke phyllische Alteration zeigt.

Das Bohrprogramm wird voraussichtlich etwa 6 Monate in Anspruch nehmen, wobei die ersten Untersuchungsergebnisse für Juli 2025 erwartet werden.

Hannan Metals hat sich der Einhaltung von Gesetzen, dem Respekt vor der Gemeinschaft und dem Umweltschutz verpflichtet und betont, dass alle Arbeiten nur mit der entsprechenden Genehmigung der örtlichen Bevölkerung und den erforderlichen Umwelt- und archäologischen Zertifikaten durchgeführt werden.

Hauptmerkmale von alkalischen Goldsystemen

Die Goldmineralisierung bei Previsto weist klassische Merkmale von epithermalen Goldsystemen des alkalischen Typs auf, die weltweit für die Bildung bedeutender hochgradiger Lagerstätten bekannt sind. Zu den bemerkenswerten Beispielen gehören:

- Porgera (Papua-Neuguinea): Gilt als eine der zehn größten produzierenden Goldminen der Welt mit einer historischen Produktion von 16 Millionen Unzen Gold und fast 3 Millionen Unzen Silber

- Cripple Creek (Colorado): Colorados produktivster Goldbezirk mit einer historischen Produktion von über 23 Millionen Unzen Gold

Alkalische Goldvorkommen kommen in unterschiedlichen geologischen Umgebungen vor, bilden sich jedoch in der Regel in lokalisierten Extensionsregimen, die mit alkalischen Intrusivgesteinen verbunden sind. Diese Systeme sind gekennzeichnet durch:

- Räumliche Verbindung mit kalkhaltigen bis alkalischen magmatischen Gesteinen, in der Regel als Diatreme oder Intrusivkomplexe

- Ausgeprägte geochemische Signatur mit Anreicherung von Ag, V, Te, Fe, F, K, Ba und Mo und typischerweise erhöhtem Au:Ag-Verhältnis

- Komplexe strukturelle Kontrollen mit mehreren Mineralisierungsereignissen

- Weitreichende vertikale Kontinuität, die mehr als 1.000 m betragen kann (wie in Cripple Creek und Porgera nachgewiesen)

- Diagnostische Alterationsassemblagen einschließlich Karbonatmineralien und Roscoelit (vanadiumreicher Glimmer)

Über das Valiente-Projekt

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Valiente befindet sich im zentralen Osten Perus, östlich der Stadt Tingo Maria (Abbildungen 1 und 2). Das Gebiet ist durch eine steile Topografie an der Ostflanke der Zentralkordillere mit Höhen zwischen 800 m und 2.000 m über dem Meeresspiegel gekennzeichnet. Das Projekt wurde im Jahr 2021 im Rahmen eines von Hannan initiierten umfangreichen Schürfprogramms auf der Suche nach Porphyr-Kupfer-Gold-Systemen im Back-Arc-Bereich entdeckt. Das Unternehmen führt seit 2021 aktive Schürfungen auf dem Projekt durch und hat nach und nach in allen interessierenden Gebieten erfolgreich Sozialgenehmigungen erhalten.

Im Jahr 2021 hat Hannan 1.002 km2 an Bergbaukonzessionen bei Valiente abgesteckt, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden und unerforschtes Terrain für potenzielle mineralisierte Porphyrziele im zentralen Osten Perus abdecken. Das Projekt Valiente hat sich rasch von einem "Greenfield"-Projekt zu einer vielversprechenden Gelegenheit entwickelt.

Bei ersten Schürfungen an der Oberfläche wurden zwei auffällige Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele und ein epithermales Ziel bei Belen identifiziert (siehe Pressemitteilung vom 16. Februar 2023). Schnell folgten Porphyrgebiete bei Serrano Norte, Serrano und Pucacunga. In jüngster Zeit lag der Schwerpunkt auf Previsto. Bei Previsto und Belen befindet sich in einem Gebiet von 25 km x 10 km ein Porphyr-Cluster auf Bezirksebene mit acht porphyrischen und/oder epithermalen Zielen, die nun detaillierter identifiziert wurden, wobei bis zu 10 Ziele in einem früheren Stadium auf weitere Arbeiten warten.

Das Unternehmen verfolgt eine mehrjährige Strategie, um sein umfangreiches Landpaket in diesem aufstrebenden, aus dem Miozän stammenden, miteinander verbundenen porphyrisch-epithermalen Mineralgürtel systematisch zu erkunden und durch Bohrungen zu testen.

Technischer Hintergrund

Alle Proben wurden von Hannan-Geologen entnommen. Der Transport der Proben zu ALS in Lima erfolgte über Drittanbieter mit verfolgbaren Paketen und durch Mitarbeiter des Unternehmens. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden aufbereitet und analysiert. Die Probenvorbereitung umfasste die Zerkleinerung von 70 % auf weniger als 2 mm, die Riffelspaltung von 250 g und die Pulverisierung der Spaltung auf mehr als 85 % mit einer Durchlässigkeit von 75 Mikrometern. Die Proben wurden mit der Methode ME-MS61 analysiert, einem Aufschluss mit vier Säuren, der an 0,25 g der Probe durchgeführt wurde, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgt mittels ICP-MS. Gold wurde in Gestein und Böden von ALS in Lima mittels einer Standardprobenvorbereitung und einer 30g Brandprobenladung analysiert. Die Bodenproben wurden mit einem tragbaren RFA-Gerät (VANTA-VMR) unter Anwendung eines internen Protokolls analysiert, das die routinemäßige Verwendung von CRM- und Feldduplikaten sowie von 10 % der von ALS Lima analysierten Kontrollproben umfasst.

Die Kanalproben werden als repräsentativ für die Proben der In-situ-Mineralisierung angesehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung nicht bekannt. Schürf- oder Tafelproben sind von Natur aus selektiv und repräsentieren wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

http://www.hannanmetals.com ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung großer Gold- und Kupfermineralisierungssysteme in neuen Grenzgebieten konzentriert. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Europa und Peru vorzuweisen.

Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

Weitere Informationen

http://www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Corporate Secretary

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, das die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zur Gemeinde. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Nachrichten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79825Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79825&tr=1



