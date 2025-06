10. globaler Jahresbericht: Transformation von Betriebsabläufen und höhere industrielle Stabilität durch die Konvergenz von Mensch und Technologie

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Ergebnisse des 10.jährlichen State of Smart Manufacturing Report bekannt gegeben. Im Rahmen der globalen Studie vom März 2025 wurden mehr als 1500 Hersteller aus 17 der führenden Fertigungsländer befragt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250603391637/de/

Rockwell Automation releases the results of the 10th annual State of Smart Manufacturing Report.

Hersteller haben angesichts von wirtschaftlichen Veränderungen weiterhin mit Unsicherheiten zu kämpfen. Unser Bericht zeigt auf, wie Unternehmen intelligente Fertigungstechnologien einsetzen, um Risiken zu verringern, die Leistung zu verbessern und Mitarbeiter zu unterstützen. Darüber hinaus wird die Einführung neuer Technologie untersucht, darunter künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und Cloud-basierte Systeme.

"Mit den technologischen Fortschritten von heute gehen neue Chancen einher, bei denen das kombinierte Potenzial von Mensch und Technologie unsere gemeinsame Zukunft prägen wird", sagt Blake Moret, Vorstandsvorsitzender und CEO von Rockwell Automation. "Wie der diesjährige Bericht zeigt, nutzen Hersteller weltweit intelligente Fertigungsprozesse, um Unterbrechungen zu bewältigen und neue Möglichkeiten für Geschwindigkeit und Agilität zu erschließen. Wir bei Rockwell sind davon überzeugt, dass Innovation und Stabilität Hand in Hand gehen. Mithilfe der richtigen Technologie und den richtigen Fachkräften können wir Komplexität reduzieren und zuverlässig durch Zeiten dynamischer Veränderungen navigieren."

Zu den wesentlichen globalen Erkenntnissen gehört u. a. Folgendes:

81 der Hersteller geben an, dass externer und interner Druck zu einer beschleunigten digitalen Transformation beiträgt, wobei Cloud/SaaS, KI, Cybersicherheit und Qualitätsmanagement als die wichtigsten Bereiche für Investitionen in intelligente Fertigungstechnologie betrachtet werden.

95 der Hersteller haben bereits in KI/ML investiert oder planen entsprechende Investitionen in den nächsten fünf Jahren.

Die Anzahl der Unternehmen mit Investitionen in generative und kausale KI ist im Jahresvergleich um 12 gestiegen, was einen reiferen Ansatz im Hinblick auf die Verwendung fortschrittlicher Technologien über die Experimentierphase hinaus erkennen lässt.

Cybersicherheit stellt das zweitgrößte externe Risiko dar: 49 der Hersteller planen, KI im Jahr 2025 für Cybersicherheitszwecke zu verwenden, verglichen mit 40 im Jahr 2024.

48 der Hersteller möchten ihre Mitarbeiter aufgrund von Investitionen in intelligente Fertigungstechnologien in unterschiedlichen Rollen einsetzen oder zusätzliche Arbeitskräfte einstellen. Zudem nutzen 41 KI- und Automatisierungslösungen, um Qualifikationsdefizite und Fachkräftemangel zu bewältigen.

Qualitätskontrolle bleibt im zweiten Jahr in Folge der wichtigste Anwendungsbereich für KI, wobei 50 planen, KI/ML im Jahr 2025 zur Unterstützung der Produktqualität zu verwenden.

Zusätzlich zu diesen Datenpunkten zeigt der Bericht eine umfassendere Entwicklung hin zu effizienteren, adaptiveren Betriebsabläufen. Hersteller setzen auf intelligente Technologien, um Lieferketten zu stärken, Nachhaltigkeitsinitiativen zu beschleunigen und schnellere, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Außerdem wurde eine Zunahme von 5 hinsichtlich der Bedeutung von analytischen und KI-Fähigkeiten unter Führungskräften verzeichnet, was darauf hindeutet, dass Mitarbeiterentwicklung und technische Innovationen eng miteinander verbunden sind.

Zahlreiche Hersteller stehen beim Implementieren von KI-Lösungen dennoch vor Herausforderungen. Knapp die Hälfte der Befragten gab an, dass Kenntnisse rund um die Anwendung von KI-Technologie mittlerweile äußerst wichtig sind, verglichen mit 10 im letzten Jahr.

Die vollständigen Ergebnisse des Berichts finden Sie hier.

Methodik

Dieser Bericht umfasst das Feedback von 1560 Befragten aus 17 der führenden Fertigungsländer, wobei die Rollen vom Management bis hin zur Vorstandsebene reichen. Er wurde in Zusammenarbeit mit Rockwell Automation und Sapio Research erstellt. Die Umfrageteilnehmer stammen aus einer Reihe von Branchen, darunter Konsumgüter, Lebensmittel und Getränke, Automobilindustrie, Halbleiter, Energie, Life Sciences usw. Dank einer ausgewogenen Verteilung der Unternehmensgrößen mit Umsätzen von 100 Mio. bis über 30 Mrd. US-Dollar deckt die Umfrage eine breite Palette an Perspektiven in der Fertigungsbranche ab.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 27.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2024). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250603391637/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Chaya Jacobs

Director of Public Relations and Social Media

+1 414-305-2784

Cjacobs@rockwellautomation.com