Derzeit befindet sich die Anlage in Nordrhein-Westfalen noch im Bau. In der zweiten Jahreshälfte soll der Batteriespeicher mit 92,5 Megawatt ans Netz gehen und sich am Markt refinanzieren. In Metelen in Nordrhein-Westfalen entsteht derzeit einer der größten Batteriespeicher in Deutschland. Meag, Vermögensmanager von Munich Re und der Ergo Group, hat den Batteriepark mit 92,5 Megawatt Leistung und 231 Megawattstunden Kapazität erworben, der noch in der zweiten Jahreshälfte 2025 ans Netz gehen soll. Entrix übernimmt die Optimierung und Vermarktung des Batteriespeichers an verschiedenen Märkten, ...

