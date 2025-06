© Foto: Ng Han Guan - AP

Xiaomi will mit dem neuen SUV YU7 und starken SU7-Verkäufen sein EV-Geschäft in die Gewinnzone führen. Gründer Lei Jun sieht sein Milliardenprojekt schon in der zweiten Jahreshälfte profitabel.Xiaomi-Gründer und CEO Lei Jun zeigt sich optimistisch: Nach hohen Anfangsinvestitionen und anhaltenden Verlusten soll das Elektroautogeschäft des chinesischen Tech-Giganten ab der zweiten Jahreshälfte profitabel werden. Das teilte Lei laut Unternehmenssprecher bei einer Investorenveranstaltung am Dienstag mit. Der Vorstoß in den hart umkämpften Markt gilt als Leis "letztes großes Projekt als Unternehmer". Der Hoffnungsträger: Xiaomis erste Limousine SU7, die seit ihrer Einführung starke Absatzzahlen …