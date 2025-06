AUD/USD zieht auf 0,6460 zurück, da der Aussie nach der Rallye am Montag an Boden verliert.Die Protokolle der RBA zeigen, dass der Vorstand eine Zinssenkung um 50 Basispunkte (bps) diskutierte, sich jedoch für eine Senkung um 25 bps entschied, um die Vorhersehbarkeit zu wahren.Der Fokus richtet sich auf die US JOLTS-Stellenangebote, die später am Tag, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...