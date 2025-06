Gütersloh (ots) -- Bertelsmann Management Meeting mit 500 internationalen Top-Managern am Heimatstandort Gütersloh- Boost-Strategie: Investitionen von 8 Mrd. Euro bis Ende 2026- Mittelfristig mehr als 24 Mrd. Euro Umsatz- Thomas Rabe: "Bertelsmann ist gut positioniert und hat viele Möglichkeiten, um in den nächsten Jahren weiter zu wachsen."Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann will seinen Umsatz mittelfristig auf mehr als 24 Mrd. Euro steigern. Die Weichen hierfür stellte das Unternehmen bei seinem jüngsten Management Meeting am Heimatsitz in Gütersloh. Bertelsmann-CEO Thomas Rabe sprach auf dem Meeting vor 500 Top-Führungskräften des Konzerns, die von 6 Kontinenten und aus 30 Ländern angereist waren.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Boost-Strategie erfolgreich umgesetzt - bis Ende 2026 werden die Boost-Investitionen bei rund 8 Milliarden Euro liegen. Das Ergebnis zeigt sich bereits jetzt: Bertelsmann ist trotz des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds margen- und wachstumsstark und steht finanziell solide da. Unser Portfolio ist breit aufgestellt nach Geschäften und Regionen, wobei wir die US-Geschäfte in den vergangenen 10 Jahren massiv ausgebaut haben."Rabe weiter: "Bertelsmann ist gut positioniert und hat viele Möglichkeiten, um in den kommenden Jahren weiter zu wachsen, organisch und durch Zukäufe. Wir sind auf Kurs, den Konzernumsatz mittelfristig auf über 24 Milliarden Euro zu steigern."Neben Thomas Rabe präsentierten die Bertelsmann-Vorstände Carsten Coesfeld, Thomas Coesfeld, Rolf Hellermann und Immanuel Hermreck sowie weitere Top-Manager:innen zu den Themenfeldern Wachstum, Transformation, Kreativität, Künstliche Intelligenz und Leadership. Das Management Meeting ist das 6. internationale Treffen von Bertelsmann am Stammsitz in Gütersloh seit 2012 auf Einladung von Thomas Rabe.Gestalterisch steht das Bertelsmann Management Meeting unter dem Leitgedanken "Das alles ist Bertelsmann by Jim Rakete". Der bekannte Fotograf hatte in 23 großformatigen Schwarz-Weiß-Fotografien seinen Blick auf die Vielfalt von Bertelsmann künstlerisch festgehalten. Während die Originale in einer Dauerausstellung im Corporate Center zu sehen sind, prägt Raketes Bildsprache auch das aktuelle Treffen der Führungskräfte im Gütersloher Theater.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6048098