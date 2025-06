In einer gemeinsamen Studie der Forschungsstelle für Energiewirtschaft und Eon kam heraus, dass dem Stromsystem bereits in wenigen Jahren deutlich mehr Flexibilität zur Verfügung stehen könnte. Die Zahl der Elektroautos, Wärmepumpen und Batteriespeicher soll drastisch steigen. Jetzt gilt es die Potenziale zu haben. Das energiewirtschaftliche Flexibilitätspotenzial in deutschen Haushalten wird sich in den kommenden fünf Jahren verdoppeln. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE), die im Auftrag von Eon erstellt wurde. Analysiert wurde das verschiebbare ...

