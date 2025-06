Zürich - Die Privatbank Julius Bär will mit den Altlasten rund um die hohen Signa-Kreditverluste endgültig abschliessen und sich ganz auf das Vermögensverwaltungsgeschäft fokussieren. Die neu gebildete Führungsspitze will nun im Kerngeschäft wachsen, legt aber auch ein weiteres Sparprogramm auf. Julius Bär habe sich in den vergangenen Jahren weg von der Vermögensverwaltung hin zum Firmenkundengeschäft entwickelt, sagte der erst im April 2025 angetretene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...