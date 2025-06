The Platform Group AG treibt ihre Expansion konsequent voran: Mit neuen Tochtergesellschaften in den USA und der Schweiz sowie einem zusätzlichen Standort in Frankreich über die kürzlich erworbene Joli Closet-Beteiligung legt TPG den Grundstein für deutlich höhere internationale Umsätze. Diese Schritte sollen den Anteil der Erlöse außerhalb der DACH-Region, der aktuell bei 22 % liegt, bis Ende 2028 auf über 50 % katapultieren. Leadership-Reform als Wachstumsmotor Um den internationalen Kurs optimal zu begleiten, hat TPG die Führungsriege neu aufgestellt: Sven Schumann übernimmt als Chief Portfolio ...

