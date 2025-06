EQS-News: Telekom Austria AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Telekom Austria AG: Beschlussergebnisse Hauptversammlung 2025



03.06.2025 / 16:36 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Telekom Austria AG am 3. Juni 2025



Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinns.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.521.150

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,53 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.521.150

JA 621.520.867 Stimmen.

NEIN 283 Stimmen.

ENTHALTUNG 3.995 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.520.466

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,53 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.520.466

JA 621.520.466 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 4.679 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.178.129

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,48 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.178.129

JA 620.356.592 Stimmen.

NEIN 821.537 Stimmen.

ENTHALTUNG 347.016 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.538.850

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,53 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.538.850

JA 621.537.636 Stimmen.

NEIN 1.214 Stimmen.

ENTHALTUNG 4.060 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 6a:

Wahl von Daniela Lecuona Torras in den Aufsichtsrat.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 620.987.602

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,45 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 620.987.602

JA 600.059.193 Stimmen.

NEIN 20.928.409 Stimmen.

ENTHALTUNG 555.648 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 6b:

Wahl von Alejandro Cantú Jiménez in den Aufsichtsrat.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 620.987.602

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,45 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 620.987.602

JA 594.767.062 Stimmen.

NEIN 26.220.540 Stimmen.

ENTHALTUNG 555.648 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 6c:

Wahl von Carlos M. Jarque in den Aufsichtsrat.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 620.987.601

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,45 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 620.987.601

JA 593.225.895 Stimmen.

NEIN 27.761.706 Stimmen.

ENTHALTUNG 555.649 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 7:

Wahl des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers und Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das

Geschäftsjahr 2025



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.544.523

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,54 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.544.523

JA 621.432.933 Stimmen.

NEIN 111.590 Stimmen.

ENTHALTUNG 9.327 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.549.955

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,54 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.549.955

JA 619.274.732 Stimmen.

NEIN 2.275.223 Stimmen.

ENTHALTUNG 3.895 Stimmen.





03.06.2025 CET/CEST