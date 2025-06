EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Evotec SE: Ergebnisse der Hauptversammlung 2025



03.06.2025 / 17:00 CET/CEST

Alle Tagesordnungspunkte angenommen

Unter dem Motto "Pioneering Drug Discovery - Wegweisende Arzneimittelforschung" stellte CEO Dr. Christian Wojczewski die aktuelle Situation und den strategischen Ausblick von Evotec vor

46,45 % des eingetragenen Grundkapitals vertreten

Hamburg, 03. Juni 2025:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass die Aktionär:innen des Unternehmens auf der ordentlichen Hauptversammlung 2025 allen vom Vorstand zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkten zugestimmt haben. Die diesjährige Hauptversammlung stand unter dem Motto "Pioneering Drug Discovery" und wurde von der Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Evotec SE, Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich, geleitet. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Christian Wojczewski präsentierte den Aktionär:innen des Unternehmens einen aktuellen Überblick und Ausblick auf die strategischen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen von Evotec sowie die Geschäftsentwicklung des Unternehmens und sein Engagement für eine nachhaltige Wachstumsstrategie. Darüber hinaus stellten sich die beiden neuen Vorstandsmitglieder Aurélie Dalbiez (Chief People Officer) und Paul Hitchin (Chief Financial Officer) den Aktionär:innen vor. Die meisten Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären des Unternehmens mit großer Mehrheit angenommen. Die derzeitigen und früheren Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden für das Geschäftsjahr 2024 entlastet. Der vorgelegte Vergütungsbericht 2024 der Evotec SE erhielt ebenfalls die erforderliche Zustimmung der Aktionär:innen. Die Hauptversammlung 2025 stimmte außerdem für die Änderung der Satzung zur Verlängerung der Möglichkeit virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten, sowie für den Beschluss über die Anpassung des Share Performance Plans 2022 und die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder. Darüber hinaus wurde die Bestellung der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Insgesamt waren bei der ordentlichen Hauptversammlung 2025 46,45 % des eingetragenen Grundkapitals vertreten. Weiterführende Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung einschließlich der Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten finden Sie in Kürze auf der Unternehmenswebsite unter https://www.evotec.com/de/investor-relations/hauptversammlung . Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Plattformen und modernster Technologien beschleunigen wir die Entwicklung lebensverändernder Medikamente - schneller, intelligenter und präziser. Unser Know-how umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und wird durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle unterstützt. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften, in denen wir wissenschaftliche Exzellenz mit operativer Agilität verbinden. Über Just - Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu - mit dem Ziel, diese zugänglicher und bezahlbarer zu machen. Mit einem starken Portfolio von über 100 gemeinsam gehaltenen und eigenen F&E-Projekten konzentrieren wir uns auf Schlüsseltherapiebereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Evotecs globales Team von mehr als 4.800 Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec. Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations Volker Braun

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

Volker.Braun@evotec.com



