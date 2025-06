Goldpreise setzen Verluste fort, während der US-Dollar aufgrund positiver Arbeitsmarktdaten steigt.Der US-Dollar erholt sich, während die Fed die JOLTs-Daten vor dem Nonfarm Payroll (NFP)-Bericht am Freitag verarbeitet.Die Erwartungen an die US-Zinsen preisen weiterhin eine Zinssenkung im September ein, was die Verluste des Greenback begrenzt.Goldpreise ...

