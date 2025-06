Die Chipbranche zieht wieder an. An der Wall Street legen Halbleiter-Aktien heute deutlich zu. Im Fokus stehen Nvidia, Broadcom und TSMC. Das Wachstumsstory bleibt aktuell. Getrieben wird dieses von anhaltender KI-Nachfrage, Cloud-Ausbau und neuen Anwendungen in Consumer-Elektronik. Aber auch diese aktuellen News beflügeln die Aktien.

Den vollständigen Artikel lesen ...