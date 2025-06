Zürich - Der Schweizer Franken hat Dienstagnachmittag etwas an Wert verloren. Der Euro legt auf 0,9377 Franken zu, nachdem die Gemeinschaftswährung seit dem Vortag um 0,9344 Franken herum pendelte. Auch der US-Dollar hat mit 0,8232 Franken an Boden gut gemacht. Der «Greenback» klettert somit wieder über die Marke von 0,82 Franken, unter die er am Montagvormittag fiel. Auch zum Euro gewinnt die US-Devise etwas an Wert. Die Gemeinschaftswährung sinkt ...

