EUR/JPY steuert auf 164,00 zu, da die Nachfrage nach dem sicheren Yen nachlässt.Die Inflationsdaten aus der Eurozone liegen hinter den Schätzungen zurück, im Vorfeld der Zinssatzentscheidung der EZB am Donnerstag, wobei eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bereits in den Euro eingepreist ist.Die Bank of Japan (BoJ) bleibt verpflichtet, ein sorgfältiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...