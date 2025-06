EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Auftragseingänge

thyssenkrupp nucera unterzeichnet FEED-Studie zu 600-MW-Wasserstoffprojekt in Europa



03.06.2025 / 19:18 CET/CEST

thyssenkrupp nucera wurde mit der Durchführung einer FEED-Studie (Front-End-Engineering und Design) für eine Wasserelektrolyseanlage mit einer Kapazität von 600 Megawatt in Europa beauftragt.



Der Auftraggeber, der aktuell ungenannt bleiben möchte, plant den Wasserstoff zur Versorgung von Industriekunden in der Schwerindustrie einzusetzen, um CO2-Emissionen erheblich zu reduzieren.



thyssenkrupp nucera wird das Projekt gemeinsam mit dem Kunden weiterentwickeln und auf die Unterzeichnung eines EPF-Vertrags (Engineering, Procurement, Fabrication) hinarbeiten. Die Realisierung des Projekts steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung (FID), die im Jahr 2026 getroffen werden könnte.







