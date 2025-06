Torre wird Nachfolger von Antony Cahill, der zum Chief Executive Officer des Europageschäfts von Visa ernannt wurde

Visa (NYSE:V) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Andrew Torre, einen Visa-Veteranen mit 20 Jahren Erfahrung, in die Position des President of Value-Added Services (VAS) berufen hat. Herr Torre tritt an die Stelle von Antony Cahill, der kürzlich vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung zum Regional President und Chief Executive Officer für das Visa-Europageschäft ernannt wurde. Herr Torre berichtet künftig an den Visa-CEO Ryan McInerney und tritt in das globale Führungsteam des Unternehmens ein. Er wird seinen Sitz in San Francisco haben und seine neue Aufgabe mit sofortiger Wirkung übernehmen.

In seiner neuen Funktion wird Herr Torre für die Gestaltung, Entwicklung und Bereitstellung des Visa-Portfolios von Produkten und Lösungen verantwortlich sein. Das globale VAS-Geschäft von Visa hat ein rasantes Wachstum hinter sich und erreichte zuletzt ein Volumen von 9 Mrd. US-Dollar bei einem auf Jahresbasis umgerechneten Umsatzwachstum von 20% seit 2021.

Seit 2018 war Herr Torre in der Funktion als Regional President von Visa für die Region Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika (Central Eastern Europe, Middle East and Africa, CEMEA) tätig. Während dieser Zeit erzielte er einen bedeutenden Umsatzzuwachs, stärkte die Bindungen mit Kunden und Partnern und erweiterte die regionale Präsenz von Visa auf 23 Niederlassungen, die mehr als 1.800 Kunden auf 86 Märkten betreuen.

Zu Visa kam Herr Torre im Jahr 2002 in San Francisco, wo er globale Funktionen in den Bereichen Produkt, Strategie und Preisgestaltung innehatte. 2013 wurde er Group Country Manager von Visa in Russland und wechselte dann in die Position als Group Country Manager für die Region Afrika südlich der Sahara, bevor er seine Rolle als CEMEA-Leiter übernahm. Zuvor war Herr Torre 12 Jahre im Bankensektor tätig.

"Die Erfahrung von Andrew bei der Leitung der am schnellsten wachsenden Region von Visa, seine entschiedene Kundenorientierung und seine fundierte kaufmännische Kompetenz machen ihn zur allerersten Wahl für einen Nachfolger, der an den Erfolg von Antony anknüpft und unsere starke Dynamik im Bereich Value-Added Services fortsetzt", sagte McInerney. "Wir haben eine optimale Ausgangsposition, um ein wachstumsstarkes VAS-Geschäft mit attraktiven Margen weiter voranzubringen, und wir könnten nicht zuversichtlicher sein, dass Andrew das Können mitbringt, diese außergewöhnliche Chance optimal zu nutzen."

Eine interne Suche nach die Nachfolge von Herrn Torre hat bereits begonnen, und das Unternehmen erwartet, seinen Nachfolger schon bals bekannt geben zu können.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250603272587/de/

Contacts:

Kryssa Guntrum

press@visa.com

+1 415-260-7442