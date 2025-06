EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Dienstag, 3. Juni 2025) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) ("PlasCred" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter sauberer Technologien aus Kanada, der Kunststoffabfälle in erneuerbare industrielle Kohlenwasserstoff-Rohstoffe umwandelt, gibt heute seine geprüften Finanz- und Betriebsergebnisse für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr bekannt. Das Unternehmen betont dabei wichtige Meilensteine, darunter eine bedeutende Abnahmevereinbarung, große Projektfortschritte und strategische Finanzierungsinitiativen. PlasCred sicherte sich einen endgültigen Fünf-Jahres-Abnahmevertrag mit einem führenden globalen Rohstoffunternehmen ("GCC") für die gesamte Produktion seiner ersten kommerziellen Anlage, Neos. Ein Festpreis von 120,00 CAD pro Barrel für Renewable Green Condensate ("Kondensat"), PlasCreds firmeneigenes kohlenstoffarmes Kohlenwasserstoff-Rohmaterial zur Herstellung von Neukunststoffen, wurde vertraglich festgelegt. Die Vereinbarung sieht Optionen für die Verlängerung und Vorkaufsrechte für die künftige Produktion von Neos und von der geplanten größeren Anlage Maximus vor. Gemäß den FCA Incoterms übernimmt der Kunde die Verantwortung für den Transport am Standort Scotford. "Diese Abnahmevereinbarung mindert die Risiken auf unserem Weg zur Kommerzialisierung erheblich und bestätigt die starke Marktnachfrage nach unserem Produkt," sagte Troy Lupul, President und CEO von PlasCred. "Wir haben jetzt eine Validierung durch den Markt, langfristig gesicherte Einnahmen und einen strategisch günstigen Standort - alles Elemente, die notwendig sind, um den Aufbau der kanadischen Kreislaufkunststoffinfrastruktur in Angriff zu nehmen." Bau der Anlage Neos - strategisches Drehkreuz im Scotford Yard von CN Der Bau der Anlage Neos von PlasCred, strategisch günstig im Scotford Yard von CN Rail in Fort Saskatchewan, Alberta, gelegen, wird voraussichtlich Anfang 2026 beginnen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und einer gesicherten Finanzierung. Die Anlage soll Ende 2026 in Betrieb gehen. Die Anlage Neos wird täglich etwa 100 Tonnen Kunststoffabfälle verarbeiten und dabei rund 500 Barrel Kondensat pro Tag produzieren. Durch die Anbindung des Standorts an das Schienennetz und die Nähe zur petrochemischen Infrastruktur von Alberta kann eine effiziente Rohstoffversorgung und Produktverteilung gewährleistet werden. Daneben wird die geplante Anlage Maximus errichtet. Diese soll schrittweise auf eine Verarbeitungskapazität von bis zu 2.000 Tonnen/Tag ausgebaut werden und bis zu 10.000 Barrel/Tag an Kondensat liefern. Lebenszyklusanalysen zeigen, dass Neos jährlich mehr als 36.000 Tonnen Kunststoffabfälle vermeiden und etwa 51.000 Tonnen CO2e einsparen wird. Das entspricht den Emissionen von über 11.000 Autos pro Jahr. Wenn die Anlage Maximus vollständig in Betrieb ist, wird sie voraussichtlich mehr als 350.000 Tonnen CO2e pro Jahr an Treibhausgasemissionen einsparen und damit einen wichtigen Beitrag zu Kanadas Umweltzielen leisten. Förderung durch Alberta Innovates unterstützt die Optimierung der Technologie Im April 2025 erhielt PlasCred in Zusammenarbeit mit dem Centre for Advanced Polymers and Nanotechnology der University of Calgary eine nicht verwässernde Förderung in Höhe von $ 500.000 von Alberta Innovates, der führenden Stelle für Innovationsförderung in Alberta. Die laufende Forschung konzentriert sich auf die Verbesserung der Produktqualität und der Energieeffizienz des zum Patent angemeldeten katalytischen Pyrolyseverfahrens von PlasCred. Dies kommt der bevorstehenden Kommerzialisierung der Anlage Neos direkt zugute. Plan zur Projektfinanzierung und -umsetzung Der Bau und die Inbetriebnahme der Anlage Neos werden etwa $ 25 Millionen CAD kosten. PlasCred verfolgt aktiv eine gemischte Finanzierungsstrategie, die nicht verwässernde staatliche Förderungen, vorrangiges Fremdkapital auf Projektebene und strategische Kapitalbeteiligungen von Industriepartnern umfasst. Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen sowohl mit Kapital- als auch mit Fremdkapitalgebern und geht davon aus, dass die noch offenen Elemente des Finanzierungspakets vor dem geplanten Baubeginn im ersten Quartal 2026 gesichert sein werden. Trotz dieser positiven Fortschritte weist das Unternehmen darauf hin, dass der Bau weiterhin von der Sicherung der vollständigen Finanzierung abhängt. Das Führungsteam des Unternehmens verfügt über umfangreiches Fachwissen, das eine effektive Umsetzung gewährleistet. CEO Troy Lupul hat mehrere Industrieunternehmen erfolgreich skaliert und CTO Dr. Wayne Monnery verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Flüssigkeitsverarbeitung und der Optimierung von Katalysatoren, was für die Erreichung der technologischen und betrieblichen Meilensteine von PlasCred unerlässlich ist. Finanzielle Übersicht 2024 Als vorkommerzielles Unternehmen verzeichnete PlasCred keine Umsätze und einen Nettojahresverlust von $3.175.785 CAD. Dies spiegelt die geplanten Investitionen in Technik, Pilotbetrieb, Genehmigungen und kommerzielle Entwicklung wider. Zum Jahresende betrug das Gesamtvermögen 851.757 CAD. Zum 31. Dezember 2024 hatte das Unternehmen 70,8 Millionen Aktien im Umlauf. Die vollständigen geprüften Finanzberichte und MD&A sind auf der Website von PlasCred und auf SEDAR+ verfügbar. Operative Ergebnisse: Für das zum 31. Dezember 2024 endende Jahr meldete PlasCred: einen Nettoverlust aus der Geschäftstätigkeit: $ (3.175.785)

einen unverwässerten und verwässerten Verlust pro Stammaktie: $ (0,05)

Zum Vergleich waren diese Beträge zum 31. Dezember 2023:

Nettoverlust aus der Geschäftstätigkeit: $ (3.092.996)

Unverwässerter und verwässerter Verlust pro Stammaktie: $ (0,07) Finanzlage zum 31. Dezember 2024: Nettoumlaufvermögen: $68.612

Gesamtvermögen: $851.757 einschließlich unserer Anlage Primus

Kurzfristige Verbindlichkeiten: $1.399.511

Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital: $851.757 Ausstehende Aktien:

Die ausstehenden Stammaktien des Unternehmens beliefen sich zum 31. Dezember 2024 auf 70.780.636. Nachfolgendes Ereignis:

Im Mai 2025 schloss das Unternehmen eine Privatplatzierung für $452.500 ab. Ausblick 2025 - Übergang zur Umsetzungsphase Da 100% der geplanten Produktion von Neos im Rahmen eines langfristigen Abnahmevertrags gesichert sind, wird das gesamte Renewable Green Condensate über den PlasCred-Partner Global Commodities Company ("GCC") an die globalen Märkte geliefert und für die Herstellung von Neukunststoffen verwendet. Diese Vereinbarung sorgt für langfristige Absehbarkeit seiner Einnahmen und stärkt die Rolle von PlasCred als wichtiger vorgelagerter Akteur in der globalen Kunststoffkreislaufwirtschaft. Im kommenden Jahr ist die Priorität von PlasCred, die endgültige Projektfinanzierung zu sichern und mit dem Bau der Anlage Neos im Scotford Yard von CN Rail zu beginnen. Darüber hinaus wird das Unternehmen langfristige Rohstofflieferverträge abschließen und die integrierte Logistikplanung mit CN Rail für eingehende Kunststoffabfälle wie auch ausgehende Produkttransporte vorantreiben. Das kurzfristige Ziel ist es, Neos in einen profitablen, Cashflow-generierenden Betrieb zu überführen und eine solide kommerzielle Grundlage für die Skalierung in die größere Plattform Maximus zu schaffen. "Mit den abgeschlossenen technischen Arbeiten, der gesicherten Abnahme und den fortgeschrittenen Genehmigungsverfahren sind wir gut auf die Umsetzung im großen Maßstab vorbereitet", schloss Lupul. "PlasCred ist in der Lage, beim Aufbau der kanadischen Kreislaufinfrastruktur im industriellen Maßstab erhebliche ökologische und wirtschaftliche Auswirkungen zu erzielen." Über PlasCred Circular Innovations Inc. PlasCred ist Vorreiter bei der Neuausrichtung der Zukunft von Kunststoffen. Das Unternehmen verleiht Kunststoffabfällen durch Umwandlung ein wertvolles zweites Leben. Mit der Vision einer klimafreundlichen Zukunft hat sich PlasCred zum Ziel gesetzt, einer der größten modernen Recycler von Kunststoffabfällen in Nordamerika und weltweit zu werden. Die bahnbrechende, zum Patent angemeldete Technologie des Unternehmens wird den Umgang mit Kunststoffabfällen und das fortschrittliche Recycling revolutionieren. PlasCred unterhält außerdem strategische Partnerschaften mit CN Rail, Palantir Technologies Inc., Fibreco Export Inc. und einem Unternehmen der globalen Rohstoffindustrie (GCC). Diese Kooperationen bieten PlasCred eine erstklassige Logistik, moderne betriebliche Intelligenz und verlässliche langfristige Einnahmen und helfen dem Unternehmen, eine Führungsrolle in der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe einzunehmen. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com IM NAMEN DES VORSTANDS Troy Lupul - President & CEO Kontaktdaten Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc.

Investor Relations

E-Mail: IR@plascred.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Aktivitäten, Ergebnisse oder Entwicklungen, die von PlasCred Circular Innovations Inc. erwartet werden. Sie beruhen zwar auf vernünftigen Annahmen, bergen jedoch Risiken und Ungewissheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "erwartet", "beabsichtigt", "plant" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund wirtschaftlicher Bedingungen, regulatorischer Änderungen und anderer Risiken erheblich abweichen, wie in den öffentlichen Erklärungen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beschrieben. Leser:innen sollten sich nicht unangemessen auf diese Aussagen verlassen. PlasCred übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/254385 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/254385

