Chip-Riesen wie Nvidia und Broadcom sorgen für neuen Schwung an der Wall Street. Die Fantasie rund um KI und Entspannungssignale im Handelskonflikt treiben die Kurse. Anleger setzen auf Rückenwind - und die Rally könnte gerade erst begonnen haben.Die New Yorker Börsen haben am Dienstag nach einem verhaltenen Start ihre Kursgewinne ausgebaut. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass die jüngsten Daten vom US-Arbeitsmarkt trotz der Risiken durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump robust ausgefallen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...