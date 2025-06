Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), hat heute eine zusätzliche Serviceoption für die Flugdatenüberwachung (FDM) von Cessna Citation Business Jets und Cessna SkyCourier mit Aircraft Recording System (AReS) angekündigt. Über das firmeneigene Datenberichtssystem LinxUs von Textron Aviation können Kunden ihre Flugdaten nun wahlweise über den C-FOQA-Service von General Electric (GE) Aerospace übertragen.

"Bei Textron Aviation achten wir darauf, unseren Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Das bedeutet, dass wir stets nach Möglichkeiten suchen, das Leben der Flugzeugbesitzer angenehmer zu gestalten", sagte Brian Rohloff, Senior Vice President Customer Support. "Durch die Zusammenarbeit mit GE Aerospace als FOQA-Anbieter (Flight Operational Quality Assurance) können Cessna-Besitzer nun noch flexibler den Dienstleister auswählen, der am besten zu ihren Anforderungen passt und der ihnen die optimale Flugdatenüberwachung bietet."

Das innovative LinxUs FDM-Programm des Unternehmens ermöglicht den Kunden, unter vier Anbietern auszuwählen: den C-FOQA-Dienst von GE Aerospace, den Flight Data Connect-Dienst von Acron Aviation, die Flight Data Analysis von ForeFlight oder den Cassiopée Flight Data Monitoring-Dienst von Safran Electronics Defense. Für die drahtlose Datenübertragung sind keine zusätzlichen Geräte erforderlich, was den Vorgang einfach und reibungslos macht.

LinxUs FDM baut die Marke LinxUs weiter aus und bietet Kunden eine Reihe von Echtzeitlösungen. Mithilfe eines Fehlerisolationssystems überwacht das Programm die Flugzeugsysteme und ermöglicht es den Betreibern, proaktiv Bereiche zu identifizieren, in denen die Betriebsabläufe in Hinsicht auf ihre Leistungsfähigkeit optimiert werden können. Im Falle eines Problems während des Fluges erhalten die Kunden in Echtzeit umsetzbare Antworten, die es den Servicefachleuten von Textron Aviation ermöglichen, die notwendigen Ressourcen für eine schnelle Reaktion bereitzustellen.

Über den Textron Aviation-Kundenservice

Textron Aviation ist mit seinen Marken Beechcraft und Cessna für sein weltweites Servicenetzwerk bekannt, das umfassenden Support über den gesamten Lebenszyklus bietet. Zusätzlich zu seinem umfangreichen firmeneigenen Netzwerk haben die Jet- und Turboprop-Kunden von Textron Aviation Zugang zu einem globalen Netzwerk von über 300 autorisierten Serviceeinrichtungen. Textron Aviation bietet außerdem ein mobiles Supportprogramm mit mehr als 40 mobilen Serviceeinheiten sowie Servicetechnikern und Support vor Ort. Weitere Informationen zu den Serviceprogrammen von Textron Aviation finden Sie unter http://txtav.com/en/service.

Über Textron Aviation

Wir sind eine Inspiration für das Reisen per Flugzeug. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

