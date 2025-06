Brüssel - Vor der Washington-Reise von Friedrich Merz (CDU) will sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) eng mit dem Kanzler abstimmen. "Wir telefonieren regelmäßig und ich werde auch noch mal gut mit ihm sprechen, bevor er dann in die Vereinigten Staaten fährt", sagte von der Leyen dem Podcast "Berlin Playbook" des "Politico" (Mittwoch). "Ich bin ganz eng abgestimmt mit Friedrich Merz."



Trump sehe sich selbst als starken Verhandler. "Deshalb will er mit mir gemeinsam auch die europäischen Zölle verhandeln", so von der Leyen. Sie rät zu mehr Gelassenheit im Umgang mit US-Präsident Donald Trump. "Man muss ihn sehr ernst nehmen und ihm gut zuhören", sagte die CDU-Politikerin. "Man muss nicht jedes Wort wörtlich nehmen."



Aus Sicht der EU-Kommissionspräsidentin zählt im Zollstreit jetzt vor allem ein geschlossenes Auftreten gegenüber Trump. "Entscheidend ist immer - und das machen die Mitgliedstaaten -, dass wir mit einer Stimme sprechen", so von der Leyen. "Alle wissen, die Kompetenz liegt bei der Europäischen Union."





