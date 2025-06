Robinhood schließt Bitstamp-Übernahme ab: 200 Millionen Dollar für globale Krypto-Expansion

Robinhood Markets hat einen bedeutenden strategischen Meilenstein erreicht: Die finale Übernahme der internationalen Kryptobörse Bitstamp für rund 200 Millionen US-Dollar in bar wurde am 2. Juni 2025 offiziell abgeschlossen. Die bereits im Vorjahr eingeleitete Transaktion stärkt Robinhoods globale Position im Kryptomarkt erheblich und eröffnet dem Unternehmen insbesondere den Zugang zum institutionellen Kundensegment, das bisher nicht im Fokus des primär retail-orientierten Brokers stand.

Bitstamp bringt institutionelle Expertise und globale Lizenzen mit

Bitstamp zählt mit seiner über zehnjährigen Geschichte zu den ältesten noch aktiven Krypto-Handelsplattformen weltweit. Die Börse bringt nicht nur mehr als 50 Lizenzen und Zulassungen in wichtigen Märkten wie der EU, den USA, Großbritannien und Asien mit, sondern auch ein diversifiziertes Kundenportfolio aus über 500.000 Retailkunden und etwa 5.000 institutionellen Anlegern. Besonders relevant für Robinhood: Der Großteil des Handelsvolumens stammt laut Unternehmensangaben aus dem institutionellen Bereich.

Für Robinhood bedeutet dieser Deal weit mehr als nur eine Erweiterung des Produktangebots - es ist der strategische Einstieg in das institutionelle Krypto-Trading. Die technische Infrastruktur von Bitstamp mit tiefgreifenden Orderbüchern, leistungsfähiger API und spezialisierten Dienstleistungen wie Krypto-Lending und Staking bildet das Fundament für den Aufbau dieses neuen Geschäftsfelds. Die operative Integration läuft bereits: Bitstamp wurde an das Routing-System "Robinhood Legend" angebunden, um Synergien in Nutzererfahrung, Compliance und globaler Expansion zu schaffen.

Finanzielle Auswirkungen und strategische Neupositionierung

In finanzieller Hinsicht rechnet Robinhood kurzfristig mit einem neutralen Einfluss auf das bereinigte EBITDA. Mittel- bis langfristig erwartet das Management jedoch positive Auswirkungen auf die Geschäftszahlen, wobei der volle Effekt innerhalb der nächsten zwölf Monate spürbar werden soll. Für das verbleibende Jahr 2025 kalkuliert Robinhood mit etwa 65 Millionen US-Dollar an Bitstamp-bezogenen Kosten, die hauptsächlich für die laufende Geschäftstätigkeit und Integrationsaufwendungen anfallen werden.

Mit dieser Übernahme positioniert sich Robinhood strategisch neu im globalen Krypto-Ökosystem und erweitert sein Profil um die institutionelle Dimension. Die Integration beider Plattformen soll nicht nur technische Vorteile bringen, sondern auch die regulatorische Stabilität erhöhen und die globale Expansion vorantreiben. Diese Entwicklung unterstreicht den wachsenden Trend zur Konsolidierung im Kryptomarkt, bei dem etablierte Finanzdienstleister zunehmend spezialisierte Kryptounternehmen übernehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

Snorter Presale sammelt über 300.000 Dollar für Telegram-Trading-Bot

Während Robinhood durch Übernahmen expandiert, entstehen parallel innovative dezentrale Tools für Privatanleger im Krypto-Bereich. Ein besonders vielversprechendes Beispiel ist Snorter, ein Telegram-Bot, der bereits im Vorverkauf deutlich mehr als 300.000 US-Dollar einsammeln konnte. Das Projekt verbindet Meme-Charakter mit ausgereiften technischen Features und adressiert damit eine wachsende Nachfrage nach benutzerfreundlichen Handelslösungen.

Der native SNORT-Token bildet die wirtschaftliche Grundlage des Ökosystems und bietet Nutzern Rabatte, Zugang zu Premiumfunktionen sowie Verwendung als Transaktionswährung. Interessierte Anleger können direkt über die Snorter-Website am Presale teilnehmen, wobei 60 Prozent der gesamten Tokenmenge für den gestaffelten Vorverkauf reserviert sind. Die Zahlung ist flexibel mit ETH, USDC, SOL, BNB, USDT oder Kreditkarte möglich, was die Einstiegshürde für potenzielle Early-Adopters minimiert.

