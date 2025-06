Im Anschluss an die DFHV-Jahrestagung fand die Frühjahrssitzung des DFHV- Ausschusses "Qualitätsmanagement" am 16. Mai 2025 in Berlin statt. Die umfangreiche Tagesordnung umfasste unter anderem DFHV-Stellungnahmen, diverse Zertifizierungen, Green Deal und zukünftige Strategie der EU, Vermarktungsnormen, Verpackungen und das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz,...

