Laut der Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) gehen über 90 % der mexikanischen Obst-, Gemüse- und Gartenbauexporte in die USA. Zu den am häufigsten exportierten Frischprodukten zählen Tomaten, grüne Chilis, Gurken, Avocados, Limetten und Bananen. Bildquelle: Pixabay Etwa 98 % der weltweiten Gemüseexporte Mexikos, also etwa 6,6 Millionen Tonnen,...

