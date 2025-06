EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Northern Data Group eröffnet in Pittsburgh ein Rechenzentrum der neusten Generation für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing



04.06.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Northern Data Group eröffnet in Pittsburgh ein Rechenzentrum der neusten Generation für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing

Geplante Kapazität von 20 MW, speziell ausgelegt für modernste Anforderungen im KI-Training und High Performance Computing (HPC)

Ausgestattet mit neuester Flüssigkühltechnologie zur Maximierung von Leistung und Effizienz

Rechenzentrum dient als Modell für zukünftige KI-Wachstumsprojekte in Nordamerika

Frankfurt am Main, Deutschland - 4. Juni 2025 - Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group" oder "Northern Data"), ein führender Anbieter von Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) und High Performance Computing (HPC), gibt heute die Eröffnung ihres neuen nordamerikanischen KI- und HPC-Rechenzentrums in Pittsburgh, Pennsylvania, USA, bekannt. Das Rechenzentrum in Pittsburgh, das Anfang 2024 übernommen wurde, wird von Ardent Data Centers betrieben, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Northern Data Group und Spezialistin für HPC-Rechenzentren. Die Anlage wurde gezielt entwickelt, um eine hochdichte, leistungsstarke und nachhaltige Rechenumgebung für die innovativsten Unternehmen der Welt bereitzustellen. Mit einer geplanten Gesamtleistung von 20 MW, die im Rahmen einer phasenweisen Entwicklung erschlossen wird, wird das Rechenzentrum GPUs und großflächige Recheninfrastrukturen beherbergen, um komplexe und anspruchsvolle Workloads zu verarbeiten. Speziell für den Einsatz energieeffizienter Technologien wie Rear Door Heat Exchanger (RDHx) und Direct-to-Chip (D2C) Flüssigkühlung konzipiert, unterstützt das Rechenzentrum KI-Workloads mit einem angestrebten PUE (Power Usage Effectiveness) von bis zu 1,15. Die Northern Data Group treibt weiterhin den Ausbau eines robusten Netzwerks strategisch positionierter HPC-Rechenzentren in Europa und den USA voran. Das aktuelle Portfolio des Unternehmens bietet das Potenzial, Zugang zu mehr als 850 MW HPC-fähiger Rechenzentrumsleistung bereitzustellen.



John Hoffman, Chief Operating Officer der Northern Data Group, kommentierte: "Die heutige Ankündigung ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg von Northern Data, ein führender globaler Anbieter von KI-Infrastruktur zu werden. Unser Fokus auf strategische Standortwahl, Integration modernster Rechenzentrumstechnologien und unsere modulare Designstrategie versetzen uns in die Lage, umfangreiche Wachstumschancen zu nutzen."



Über Northern Data Group: Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein. Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an acht globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de .



Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de



04.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com