Der DAX hat am Dienstag wieder Fahrt aufgenommen. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 24.091,62 Zählern aus dem Handel. Und auch die Vorzeichen für den heutigen Mittwoch sind gut. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 24.148 Punkte. Damit nähert sich der DAX wieder dem Rekordhoch aus der Vorwoche bei 24.326 Zählern an.Auf der Terminseite stehen am Nachmittag die die ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor aus den USA im Fokus. Diese gelten ...

