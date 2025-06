Zürich - Am Devisenmarkt hat der Dollar am frühen Mittwoch etwas zugelegt. Vor der morgigen Zinssitzung der EZB und dem amerikanischen Arbeitsmarktbericht am Freitag hielten sich Anleger aber tendenziell zurück. Derweil betonte SNB-Direktoriumsmitglied Petra Tschudin laut der Nachrichtenagentur Reuters auf einer Veranstaltung in Bern, dass die Nationalbank auf mittlere Sicht Preisstabilität anstrebe und nicht im kommenden Monat. Die Inflation in ...

