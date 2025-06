NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach einer Fachkonferenz mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Energieversorger werde seinen neuen Geschäftsplan im September vorstellen und dabei wohl die höhere Gewichtung der Netzinvestitionen beibehalten, schrieb Fernando Garcia in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Für 2025 hielten die Spanier an ihrem Ziel eines mittleren bis hohen einstelligen Wachstums des Nettogewinns fest./rob/edh/ag



