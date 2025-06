Die indische Rupie gibt in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch nach. Steigende Rohölpreise belasten die INR, aber ein schwächerer US-Dollar und ausländische Zuflüsse könnten den Abwärtstrend begrenzen. Die US ISM PMI-Daten für den Dienstleistungssektor werden später am Mittwoch im Fokus stehen. Die indische Rupie (INR) verliert am Mittwoch ...

