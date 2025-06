Im Vorfeld des Zinsentscheids der EZB bewegt sich der DAX weiterhin um die Marke von 24.000 Punkten und verharrt damit in seiner Seitwärtsrange. Freundliche US-Börsen sorgten am Dienstag zumindest für etwas Auftrieb. Nach moderaten Verlusten am Vortag schloss der deutsche Leitindex den Handelstag diesmal mit einem Plus von 161 Punkten (0,7 %) bei 24.091 Zählern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...