Toyota will seine Industrietochter überraschend von der Börse nehmen und plant dazu eine Milliardenofferte. Das Angebot liegt jedoch deutlich unter dem aktuellen Börsenkurs. Die Aktie bricht daraufhin ein. Die Aktie von Toyota Industries ist am Mittwoch zeitweise um über 13 Prozent eingebrochen, was laut CNBC den stärksten Tagesverlust seit zehn Monaten darstellt. Auslöser ist ein überraschender Rückzugsplan: Die Toyota-Gruppe will ihre Industrietochter für umgerechnet rund 33 Milliarden US-Dollar von der Börse nehmen. Das Angebot liegt deutlich unter dem Börsenkurs Der weltweit umsatzstärkste Automobilhersteller wird im Rahmen einer komplexen Transaktion im Wert von 4,7 Billionen Yen (33 …