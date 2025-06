EUR/JPY steigt am Mittwoch in der frühen europäischen Sitzung auf etwa 163,80 und legt 0,10% am Tag zu. BoJ-Gouverneur Ueda sagte, er werde nicht für höhere Zinssätze drängen, es sei denn, die Wirtschaft sei stark genug, um dies zu verkraften. Die Inflation in der Eurozone sinkt unter das Ziel und unterstützt die Wetten auf Zinssenkungen. Das EUR/JPY-Paar ...

