Zürich - Künstliche Intelligenz (KI) verändert den Schweizer Arbeitsmarkt rasant. Laut dem «AI Jobs Barometer 2025» von PwC Schweiz ist die Zahl der Stellenanzeigen mit KI-Bezug von 2000 im Jahr 2018 auf 20'000 im Jahr 2024 gestiegen - eine Verzehnfachung. Die Entwicklung zeige die zunehmende Relevanz von KI-Technologien in verschiedenen Branchen und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, heisst es in der am Mittwoch veröffentlichten PwC-Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...