NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2290 Pence auf "Outperform" belassen. "Vorsorge ist immer die beste Medizin", bricht Analyst Justin Smith in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar eine Lanze für Impfstoffe. Es sei davon auszugehen, dass Impfstoffe auch weiterhin das Segment der Biopharma-Industrie mit den höchsten Eintrittsbarrieren und dem stärksten Wertpotenzial blieben, schrieb er. Er prognostiziert daher bis 2034 ein vierprozentiges, jährliches Umsatzplus in diesem Branchensegment. Um davon zu profitieren, empfiehlt er Anlegern vor allem Sanofi und GSK./tih/ag



