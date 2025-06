BERLIN (dpa-AFX) - Bayer darf sein Prostatakrebs-Medikament Nubeqa in den USA zur Behandlung einer weiteren Patientengruppe verkaufen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe Nubeqa in Kombination mit einer Hormontherapie (ADT) zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem hormonsensitiven Prostatakrebs (mHSPC) zugelassen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Dienstagabend mit.

Damit ist Nubeqa plus ADT in den Vereinigten Staaten nun zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit mHSPC sowohl in Kombination mit als auch ohne Chemotherapie zugelassen. Zudem dürfen Patienten mit nicht-metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (nmCRPC) behandelt werden, bei denen ein hohes Risiko für Metastasen besteht.

Nubeqa zählt zu den noch recht neuen Medikamenten, mit denen Bayer wegbrechende Erlöse mit dem Milliarden-Kassenschlager Xarelto zumindest kompensieren will. Das Geschäft mit dem Blutgerinnungshemmer steht wegen des Auslaufens von Patenten stark unter Druck.

So fielen sie Xarelto-Erlöse 2024 um knapp 15 Prozent auf knapp 3,5 Milliarden Euro. Der Nubeqa-Umsatz stieg hingegen im selben Zeitraum um 75 Prozent auf etwas mehr als 1,5 Milliarden Euro./mis/tav/zb