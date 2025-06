Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 24.270 Punkten berechnet, ein Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Airbus und die Deutsche Post, am Ende Sartorius, Siemens Energy und Rheinmetall.



Die neuen Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium in die USA sorgten zunächst nicht für große Kursbewegungen. "Die Börsen reagieren mittlerweile immer weniger auf neue Zölle", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Einige auf dem Parkett vermuten, dass diese Zölle eher ein kurzzeitiges Druckmittel sein könnten und möglicherweise nicht allzu lange Bestand haben werden."



Beim Dax sehe man aktuell ein Abwarten, so Altmann. "Die Umsätze waren an den ersten beiden Handelstagen dieser Woche unterdurchschnittlich niedrig. Dazu geht der Kauf von Absicherungspositionen weiter." Der Glaube an eine Fortsetzung der Rally schwinde. Gleichzeitig sehe man aber auch eine Angst, zu früh Gewinne mitzunehmen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1389 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8780 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 65,44 US-Dollar; das waren 19 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur