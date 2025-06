EQS-News: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Dividende steigt um 50 % auf 0,30 € je Aktie

Jan Smits für vier weitere Jahre in den Aufsichtsrat gewählt

Vorstand und Aufsichtsrat erhalten mit deutlicher Mehrheit Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 Garching, 4. Juni 2025 - Die ordentliche Hauptversammlung der SUSS MicroTec SE hat gestern beschlossen, für das Geschäftsjahr 2024 eine im Vorjahresvergleich um 50 % höhere Dividende von 0,30 € je Aktie auszuschütten, was einer Ausschüttungssumme von 5,7 Mio. € entspricht. Damit folgten die Aktionärinnen und Aktionäre dem Vorschlag der Gesellschaft. Jan Smits, dessen Aufsichtsratsmandat mit der Hauptversammlung 2025 geendet hätte, wurde für vier weitere Jahre in den Aufsichtsrat gewählt.



In seiner Rede an die rund 120 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre präsentierte Burkhardt Frick, CEO von SUSS, die hervorragende Entwicklung des Unternehmens im abgelaufenen Jahr und ging ausführlich auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 ein. "Wir wollen unser Wachstum auch über 2025 hinaus fortsetzen. Deshalb arbeiten wir mit vollem Fokus an der Entwicklung zahlreicher neuer Lösungen, die wir in den kommenden Jahren auf den Markt bringen werden, und an der Erweiterung unserer Produktionskapazitäten durch die Eröffnung unseres neuen, größeren Produktionsstandorts in Taiwan", so Frick.



In den weiteren Tagesordnungspunkten erteilten die Aktionärinnen und Aktionäre dem Vorstand und dem Aufsichtsrat die Entlastung, bestellten den Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2025, passten die Aufsichtsratsvergütung an, billigten den Vergütungsbericht und entschieden über die vorgeschlagenen Satzungsanpassungen. Insgesamt waren auf der Hauptversammlung 56,7 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Präsentation zur Rede von Burkhardt Frick und alle Unterlagen zur Hauptversammlung 2025 sind unter www.suss.com im Bereich "Investor Relations" im Abschnitt "Hauptversammlung" zum Download verfügbar.





