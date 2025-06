München (ots) -Es ist wieder soweit: Am 2. Juli öffnet Amazon ab 15:00 Uhr die Tore zum Prime Festival in Berlin und verkürzt damit für Kundinnen und Kunden die Wartezeit auf den Prime Day, der im Juli gefeiert wird. Das Event findet bereits zum zweiten Mal statt und präsentiert die vielseitige Welt von Amazon Prime, die weit mehr bietet als exklusiven Zugang zu Angeboten und schnellen Versand. Für den musikalischen Höhepunkt des Festivals wird in diesem Jahr Tim Bendzko sorgen. Der deutsche Singer-Songwriter, bekannt durch seinen Hit "Nur noch kurz die Welt retten", ist als Headliner für das Prime Festival bestätigt.Bevor Prime-Mitglieder am Prime Day kräftig sparen können, bietet das Prime Festival allen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, die Welt von Amazon und der Prime-Vorteile hautnah zu erleben:- Prime Video überträgt nicht nur live The Championships, Wimbledon, das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt, sondern Besucher:innen können sich außerdem darauf freuen, während des Events selbst Teil des Sports zu werden: egal ob Tennis, Fußball oder Basketball. Denn Sportfans in Deutschland können neben The Championships, Wimbledon und der UEFA Champions League bald auch die Spiele der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, live bei Prime Video verfolgen.- Auch die Partnerschaft zwischen Amazon und der UEFA Women's EURO können Besucher:innen vor Ort live erleben - aus Amazons Frauen-Fußball-Shop (http://www.amazon.de/frauenfussball-shop) wird alles pünktlich zum Anpfiff geliefert, um so richtig mitfiebern zu können.- Für besonderen Spaß sorgt die Prime Festival Schnitzeljagd, die die Besucher:innen durch alle Stationen des Festivals führt - mit der Chance auf tolle Gewinne aus dem Amazon Locker (u.a. Kindle, Fire TV Stick, Ring, Echo Show, Tickets zur UEFA Women's EURO).- Headliner Tim Bendzko übernimmt den Sommerabend des Festivals; Gäste dürfen sich auf einen exklusiven Live-Auftritt freuen, und Newcomerin Elimako wird ihre "8 stufen ep" vorstellen, beide Music-Acts werden die Gäste mit unveröffentlichten Songs überraschen.- Prime Gaming sorgt für aufregende Spiele und Erlebnisse.- Amazon Fashion versorgt die Gäste mit personalisierbaren Accessoires.- Amazon Photos hält die einzigartigen Erinnerungen fest & Lesen mit Prime sorgt für die nötige Entspannung.Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, Tickets für das Prime Festival zu gewinnen, unter anderem über @amazonde (https://www.instagram.com/amazonde/?hl=de). Moderiert wird das Prime Festival von Johanna Klum.Prime FestivalWann: 02.07.2025, ab 15:00Wo: Berlin MitteMehr über PrimePrime bietet Möglichkeiten zum Sparen, Komfort und Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft und wird weltweit von mehr als 200 Millionen zahlenden Prime-Mitgliedern genutzt. Kund:innen in Deutschland und Österreich bietet Prime schnellen und kostenlosen Premiumversand für Millionen von Artikeln sowie die kostenlose Lieferung am gleichen Tag in ausgewählten Regionen. Zudem haben Prime-Mitglieder Zugriff auf exklusive Angebote, zum Beispiel am Prime Day, dem jährlichen Shopping-Event nur für Prime-Mitglieder. Darüber hinaus profitieren sie von unbegrenztem Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video - in Deutschland überträgt Prime Video am Dienstag zudem das Top-Spiel der UEFA-Champions League. Außerdem gibt es eine riesige Auswahl an Songs und Podcasts werbefrei mit Amazon Music, Spiele und Spielinhalte mit Prime Gaming sowie unbegrenzten Speicherplatz für Fotos mit Amazon Photos.Weitere Infos zur Prime-Mitgliedschaft gibt es unter: Amazon.de/prime. (http://Amazon.de/prime)Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just-Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige Beispiele, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. 