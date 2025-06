Koenig & Bauer (SKB) hat die Proof-of-Concept-Phase seines Trockenbeschichtungssystems in Zusammenarbeit mit Volkswagens PowerCo erfolgreich abgeschlossen - ein wichtiger Meilenstein in der Diversifizierung in die Batterietechnologie. Das validierte System geht nun in die Pilotphase über, der industrielle Rollout ist für 2026 geplant. Dieser Durchbruch bestätigt SKBs Fähigkeit, seine Engineering-Expertise auf wachstumsstarke Bereiche wie E-Mobilität zu übertragen. Zwar berücksichtigen die Analysten von mwb research potenzielle Umsätze aus diesem Projekt noch nicht in ihrem Modell, doch das kommerzielle Potenzial könnte sich auf mehrere Hundert Millionen Euro belaufen. Angesichts von PowerCos Investitionsplan in Höhe von 20?Mrd.?EUR und einem Exklusivitätsfenster für SKB sehen die Analysten langfristig erhebliches Upside-Potenzial. Bei einem aktuellen Bewertungsniveau von nur dem 6-Fachen des für 2026 erwarteten KGVs und einer Verzehnfachung des EBITDA bis 2027 bekräftigt mwb research die Kaufempfehlung und hält am Kursziel von 21,00?EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Koenig%20&%20Bauer%20AG





© 2025 AlsterResearch