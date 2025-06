FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.06.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 460 (447) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 260 (245) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 780 (760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS HSBC PRICE TARGET TO 970 (990) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 630 (635) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 360 (345) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 75 (71) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1145 (1115) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES AB DYNAMICS TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1620 (1660) PENCE - JEFFERIES RAISES JUDGES SCIENTIFIC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 9100 (8500) PENCE - JEFFERIES RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 930 (815) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN PLACES ANTOFAGASTA ON 'ANALYST FOCUS LIST' + 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES BABCOCK INTERNATIONAL ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - RBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1970 (2464) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 380 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4900 (5300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ENDEAVOUR MINING TO 'OUTPERFORM' (SP) - PRICE TARGET 3000 (2350) PENCE - RBC RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1200 (955) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 360 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES JUBILEE METALS PRICE TARGET TO 7,30 (7,10) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS IG GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1200 (1150) PENCE - UBS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1595 (1450) PENCE - 'BUY'



- GOLDMAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 756 (777) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News