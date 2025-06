Unterföhring (ots) -4. Juni 2025. Zwei Familien im Rampenlicht. Zwei Schwesternpaare. Ein Duell. Am Samstag, 7. Juni 2025, treten die Reality-Stars Shania und Davina Geiss gegen die Schauspielerinnen Lilli und Luna Schweiger an - um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn. Monaco-Glamour trifft Schauspiel-Dynastie. Doch bei "Schlag den Star" zählen keine Namen sondern Nerven, Können und Kampfgeist. Davina und Shania Geiss begeistern mit Reality-Glamour, Jet-Set-Leben und Serien-Erfolgen, während Lilli und Luna Schweiger mit Schauspielrollen, sportlichen Leistungen und Bildungsabschlüssen überzeugen.Was steckt noch in den Promi-Töchtern? Und wer hat das Näschen vorn beim Kampf um 100.000 Euro?An Ehrgeiz fehlt es keiner. Davina Geiss bringt es selbstbewusst auf den Punkt: "Wir können auch ohne Papa gewinnen!" Doch damit bringt sie die Schweiger-Töchter nicht zum Schweigen. Lilli und Luna kontern trocken: "Wir heißen Schweiger, weil ihr danach sowieso nichts mehr zu sagen habt". Wer schreibt am Samstag Familiengeschichte - Team Geiss oder Team Schweiger?Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool."Schlag den Star" am Samstag, 7. Juni 2025, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaEntertainment Content Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6048809