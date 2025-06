Zürich - Die Schweiz hat die teuersten Ferienwohnungen in den Alpen. Von den Top-10-Tourismusorten mit den höchsten Quadratmeterpreisen sind 9 in der Schweiz. An der Spitze steht neu St. Moritz, das Verbier überholt hat. Dahinter folgen Zermatt, Gstaad und Andermatt, wie aus der Ferienwohnungsstudie UBS Alpine Property Focus 2025 hervorgeht, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Erst auf Platz 6 folgt im europäischen Alpenraum die französische Destination ...

Den vollständigen Artikel lesen ...