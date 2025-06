NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach einem Medienbericht zu den Mai-Auslieferungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. 51 Flugzeuge würden ihrer Prognose entsprechen und damit einen schwachen Mai besiegeln, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insbesondere gelte dies für die Erstflüge, die im Vorjahresvergleich um 21 Prozent gesunken sein könnten. Zuversichtlich zeigte sie sich für die Segelflugzeugproduktion./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / 02:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 02:24 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

© 2025 dpa-AFX-Analyser