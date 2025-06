Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwochvormittag nach einem mehr oder weniger stabilen Start etwas in die Gewinnzone vorgearbeitet. Nach positiven US-Vorgaben stützten zuletzt überwiegend starke Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Nun richtet sich der Blick auf die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten. «Generell rücken nach dem Ende der Berichtssaison die Daten wieder stärker in den Vordergrund», kommentiert ein Börsianer, ...

