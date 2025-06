Auf der gut besuchten New Food-Konferenz von mwb research hob Jan Bredack, CEO und Gründer von Veganz, in seiner Präsentation und der anschließenden Q&A-Session das starke Marktpotenzial von Mililk hervor. Bereits am 14. Mai hatte Veganz eine strategische Partnerschaft mit Jindilli Beverages bekanntgegeben, um Mililk auf Hafer- und Mandelbasis unter der Marke milkadamia in den USA und Kanada zu vertreiben. Auf erste Lieferungen aus Deutschland soll eine großangelegte Produktion in den USA folgen - ein neues Werk mit einer Kapazität von über 60 Millionen Litern jährlich ist für 2026 geplant. Zielmärkte sind der Einzelhandel und insbesondere das Foodservice-Segment, wobei bestehende Vertriebsnetze genutzt werden. Für die nächsten 12 Monate wird ein Bedarf von 30 Millionen Litern in den USA prognostiziert, was geschätzte Umsätze von 30?Mio.?EUR generieren könnte - getrieben durch deutliche Kostenvorteile von Mililk gegenüber anderen pflanzlichen Milchalternativen. Angesichts des erheblichen Wachstumspotenzials in den USA heben die Analysten von mwb research ihre Schätzungen an, erhöhen das Kursziel von 18,00?EUR auf 25,00?EUR und bekräftigen ihre Einstufung mit "Spekulativ Kaufen". Die Aufzeichnung der Veranstaltung finden Sie hier: https://research-hub.de/events/video/2025-06-03-11-30/VEZ-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/veganz-group-ag





